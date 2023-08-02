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国内最安値！ エルメス　HERMES アザップ　シルクイン　ミニ財布 折り財布

商品の説明

サイズ　約11cm×9.5cm
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン モノグラム 折畳み財布
カラー　ゴールド(ブラウン) シルバー金具
イヴ・サンローラン 二つ折り財布 カサンドラ YSL ラウンド レザー 黒
素材　ヴォーエプソン
鑑定済 ルイヴィトン モノグラム 超美品 コの字型財布 コンパクト財布
ファスナーに付いていたプル革は無くしてます。
シャネル　クラシックスモールフラップウォレット　キャビアスキン 三つ折り財布
小銭入れの内側上部に汚れあります。
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箱、保証書はありませんので細かい事が気になる方はご購入をお控えください。
【新品】イルビゾンテ がま口財布
返品は受け付けておりませんので画像を良くご覧になって下さい。

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商品の情報

ブランドエルメス
商品の状態やや傷や汚れあり

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サイズ　約11cm×9.5cmカラー　ゴールド(ブラウン) シルバー金具素材　ヴォーエプソンファスナーに付いていたプル革は無くしてます。小銭入れの内側上部に汚れあります。箱、保証書はありませんので細かい事が気になる方はご購入をお控えください。返品は受け付けておりませんので画像を良くご覧になって下さい。

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ブランドエルメス
商品の状態やや傷や汚れあり

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21分钟前

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021b01

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021b01
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