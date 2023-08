即購入歓迎です!

即購入歓迎です!コメントにすぐ返答出来ないことが多いと思いますのでご理解くださいませ。【VIVA HEART(ビバハート)】ゴルフパンツ撥水生地。薄手で夏に最適です。同色でペイズリーみたいな柄が入っていて、かなりオシャレです。【サイズ】85ウェスト:88cm股下:84cm素人寸法ですので、多少の誤差はご了承下さい。【購入価格】20,900円(税込)【状態】新品素人保管に、ご理解いただいた上でご購入ください。発送は簡易包装で行います。#送料無料

