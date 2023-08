•当ページをご覧頂き、誠にありがとうございます。

美品 パタゴニア patagonia メンズM 薄手ジャンパー 赤 レッド

•こちらは、厳選した一点物になります

•基本2日以内に発送致します(送料無料)

◉商品説明◉

大人気のthe north faceマウンテンパーカーです。

人気素材のHYVENT ハイベントは透湿性、耐水性に優れタウンユースだけでなくレジャーでも大活躍します。

◉サイズ

M (日本男性のLサイズ相当)

平置き採寸(単位cm)

着丈 : 75

身幅 : 60

袖丈 : 69

素人寸法のため若干の差はご了承ください。古着ですので、実寸を参考にして下さいませ。

◉コンディション

前身頃に補修跡あり、左ポケットに破れあり(写真10枚目)。

フードは付属しておりません。

古着という特性(着用感等)をご理解いただける方ご検討くださいませ。

まだまだ活用いただける商品になっております。

◉カラー

ブルー×ネイビー

青 紺

古着にご理解いただける方のご購入をお待ちしております。

---------------------ーー

stussy supreme ノースフェイス adidas ラルフローレンをメインに扱っていきます。

マウンテンパーカー ナイロンジャケット

ウィンドブレーカー ダウンジャケット バルトロ ドットショットジャケット

ヌプシ コンパクトジャケット

他にも多数出品しております。

ぜひご覧くださいませ。

→→ #古着屋サウスキン

ヴィンテージ古着 90s 80s ビッグシルエット ビッグサイズ

カラー···ブルー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 傷や汚れあり

