【正規販売店】 ATMOS PUMA BIRDOG コラボスニーカー FR2 スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

コムドット・Atmos・プーマ・FR2コラボスニーカーです。

Atmosの抽選にて当選しました。

80サイズでの発送を予定しております。

よろしくお願いいたします。

コムドット

バードック

プーマ

靴

スニーカー

メインカラー···ホワイト、グリーン

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド プーマ 商品の状態 新品、未使用

