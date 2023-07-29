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2022春の新作 関東限定送料無料 Haier 洗濯機 5.5kg 0612や2 H 220 洗濯機

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John milner 様専用

ドラム式洗濯機 NA-VX8600L 10kg/6kg
関東限定送料無料
Panasonic 洗濯機 8kg/4.5kg 2017年　NA-FW80S5
関東以外の方はお値段変わりますので、購入前にコメントお願いいたします。
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10976 一人暮らし洗濯機 Panasonic NA-F50B82015年製
Haier
♦️EJ2996番YAMADA全自動電気洗濯機 【2020年製 】

BD-SX110CL 19年製 美品 日立 自動投入 左開きドラム式洗濯乾燥機
全自動電気洗濯機
高年式 21年8Kgパナソニック洗濯機 2306201646

【良品】ヤマダ電機 4.5kg 2019年製 洗濯機 関東甲信送料無料
JW-C55D
シャープ　洗濯機6kg　高濃度洗浄 節水　ほぐし運転　風乾燥機能　2018年製

YAMADASELECT YWMTV80G1 全自動洗濯機 8kg
2020年製
【¥78600→¥65000】BD-SV110B

日立 BD-V3100L ドラム式洗濯乾燥機　ビッグドラム　2009年製

アイリスオーヤマ ドラム式洗濯機 容量 7.5kg HD71-W
動作確認済みです。
SHARP 洗濯機 ES-GV8E-S 8kg 2020年製 家電 G113

IRIS　全自動洗濯機（IAW-T451）
全体を掃除済みですが取りきれない汚れがあります。
高年式 22年6Kgヤマダ電機洗濯機 2305231055

フィルター　水フィルター　5個セット
画像9、10枚目のような汚れが数か所あります。
131522 全自動洗濯機［5.0kg］(パナソニック)

アイリスオーヤマ 洗濯機 IAW-T502E 5kg 2021年製 H400
詳細な状態については写真でご確認ください。
YAMADASELECT 洗濯機 YWM-T45H1 4.5kg 2022年製

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HITACHI ビッグドラム　BD-SV110ER(W)2020年製

名古屋市近郊限定送料設置無料/2020年式アイリスオーヤマ全自動洗濯機6.0kg
ハイアール/家庭用/家電/生活家電/白/ホワイト/5.5キロ/5.5kg/小型/単身用

7.0kg 洗濯機　ハイアール　2020年購入品

商品の情報

ブランドハイアール
商品の状態やや傷や汚れあり

ニトリ6kg全自動洗濯機(NTR60 ブラック)送料込み、設置取り付け込み

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19年5Kg日立洗濯機 2305281417

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ZABOON AW-7D9

りんりん様　専用ページ

♦Haier 4.5kg洗濯機【♦JW-C45A-K】♦︎♦︎♦︎♦︎
ご覧いただきありがとうございます。関東限定送料無料関東以外の方はお値段変わりますので、購入前にコメントお願いいたします。Haier全自動電気洗濯機JW-C55D2020年製動作確認済みです。全体を掃除済みですが取りきれない汚れがあります。画像9、10枚目のような汚れが数か所あります。詳細な状態については写真でご確認ください。写真に写っている物が全てです。ぜひよろしくお願いいたします。ハイアール/家庭用/家電/生活家電/白/ホワイト/5.5キロ/5.5kg/小型/単身用

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ブランドハイアール
商品の状態やや傷や汚れあり

2022春の新作 関東限定送料無料 Haier 洗濯機 5.5kg 0612や2 H 220 洗濯機

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