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John milner 様専用
ドラム式洗濯機 NA-VX8600L 10kg/6kg
関東限定送料無料
Panasonic 洗濯機 8kg/4.5kg 2017年 NA-FW80S5
関東以外の方はお値段変わりますので、購入前にコメントお願いいたします。
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Haier
♦️EJ2996番YAMADA全自動電気洗濯機 【2020年製 】
BD-SX110CL 19年製 美品 日立 自動投入 左開きドラム式洗濯乾燥機
全自動電気洗濯機
高年式 21年8Kgパナソニック洗濯機 2306201646
【良品】ヤマダ電機 4.5kg 2019年製 洗濯機 関東甲信送料無料
JW-C55D
シャープ 洗濯機6kg 高濃度洗浄 節水 ほぐし運転 風乾燥機能 2018年製
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2020年製
【¥78600→¥65000】BD-SV110B
日立 BD-V3100L ドラム式洗濯乾燥機 ビッグドラム 2009年製
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動作確認済みです。
SHARP 洗濯機 ES-GV8E-S 8kg 2020年製 家電 G113
IRIS 全自動洗濯機（IAW-T451）
全体を掃除済みですが取りきれない汚れがあります。
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フィルター 水フィルター 5個セット
画像9、10枚目のような汚れが数か所あります。
131522 全自動洗濯機［5.0kg］(パナソニック)
アイリスオーヤマ 洗濯機 IAW-T502E 5kg 2021年製 H400
詳細な状態については写真でご確認ください。
YAMADASELECT 洗濯機 YWM-T45H1 4.5kg 2022年製
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ハイアール/家庭用/家電/生活家電/白/ホワイト/5.5キロ/5.5kg/小型/単身用
7.0kg 洗濯機 ハイアール 2020年購入品
商品の情報
ブランド
ハイアール
商品の状態
やや傷や汚れあり
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りんりん様 専用ページ
♦Haier 4.5kg洗濯機【♦JW-C45A-K】♦︎♦︎♦︎♦︎
ご覧いただきありがとうございます。関東限定送料無料関東以外の方はお値段変わりますので、購入前にコメントお願いいたします。Haier全自動電気洗濯機JW-C55D2020年製動作確認済みです。全体を掃除済みですが取りきれない汚れがあります。画像9、10枚目のような汚れが数か所あります。詳細な状態については写真でご確認ください。写真に写っている物が全てです。ぜひよろしくお願いいたします。ハイアール/家庭用/家電/生活家電/白/ホワイト/5.5キロ/5.5kg/小型/単身用
商品の情報
ブランド
ハイアール
商品の状態
やや傷や汚れあり
2022春の新作 関東限定送料無料 Haier 洗濯機 5.5kg 0612や2 H 220 洗濯機
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洗濯機
関東限定送料無料 Haier 洗濯機 5.5kg 0612や2 H 220
商品の状態
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出品者
8a5f01a7d81
310
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2022春の新作 関東限定送料無料 Haier 洗濯機 5.5kg 0612や2 H 220 洗濯機
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