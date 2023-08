———————————————————————————

美品限定コラボ!Y-3アディダスプロモデルレザー29cm/別注完売ヨウジヤマモト

◆サイズ

28.0cm

◆ランク

【未使用】

【新品】新品の品

【未使用】タグ無し含む、未使用の自宅保管品

【S】未使用に近い数回使用程度の極美品

【A】目立つダメージの無い美品

【B】部分的な使用感、目立つ箇所有り

【C】目立つ箇所が複数有り

◆出品物説明

ヴァンズ アナハイムファクトリー ハーフキャブ 33デラックス

【カラー】

ブリック/クロコ/グレー

【ポイント】

クロコ柄、スエード、スケボー

◆付属品

・無し

◆気になる箇所

・無し

———————————————————————————

✅プロフィール必読

フォロー割やセール等、お安くご購入頂けます。

✅価格交渉

価格は随時調整しておりますので、基本的に5%以上の値引き交渉は返答致しません。

✅再出品やおまとめ購入、他で売り切れてしまった場合は急な出品削除がございます。

↓↓↓同サイズの一覧

#ムラマサの靴28

———————————————————————————MA7.6.55a18.6

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

