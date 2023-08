ご覧頂きありがとうございます。

10年以上前に購入し、数回使用し、自宅保管していました。前面と後ろ面に引っ掻き傷があります。レザークリームで磨くと目立たなくなるかも知れませんが、そのままの出品となります。

持ち手に保存時のくせがついています。

収納力があり使いやすいと思います。

綺麗なピンクなので、気に入って購入したのですが、もったいなくてあまり使えませんでした。年齢的に持てないのでどなたか、沢山使ってくださる方にお譲りしたいです。大幅なお値引きはできませんが、多少のお値引きはできますので、コメントにてお知らせ下さい。

寸法

縦 19cm

横 37cm

マチ 13cm

素人採寸につき誤差はご容赦下さい。

素人検品につき見落としなどあるかもしれません。ご不明な点はお気軽にお問い合わせお願い致します。

中古品、長期自宅保管にご理解のある方、ご検討宜しくお願い致します。

発送は詰め物を出し、コンパクトに少しだけ折り曲げて発送いたします。

カラー···ピンク

種類···ハンドバッグ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

