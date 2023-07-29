特売 天然イエローカルセドニー 10金リング 新品 未使用品 リング

天然イエローカルセドニー

未使用 確実正確品 シャネル パール リング 指輪



K10WG ダイヤモンド ホワイトゴールド リング 美品

新品 未使用品

ピンクブルーサファイア ピンキーリング ホワイトゴールド



プラチナリング ダイヤモンド 血赤珊瑚

ビタミンカラーのイエローカルセドニーです。

レインボー♡11号【エテ】K10 ナチュラル カラーストーン☆アガット 好きも



18k pt900 ダイヤ0.05入りリング

カルセドニーは半分透き通ったような色合いがとても優しく、とろみがあり透明度の高い艶感が特徴です。

10K 0.04ctダイヤ リング ピンクゴールド オシャレ レディース 美品



☆まだまだお使いいただけます☆ K18 ルビー リング

多色天然石のひとつで、ホワイトやシーブルーなど複数の色を持つ宝石で、ひとつひとつ異なる淡い色合いが魅力です。

K18ムーンストーン9×8㎜リング指輪



カミさん専用！シャネル CHANEL シルバー925リング

ギリシャの町カルセドンから多く産出されたことから、カルセドニーという名前にになったと言われています。

サファイア指輪☆プラチナ900、Pt900

日本では「玉髄」と呼ばれ、古くから親しまれています。

カナル4℃ プラチナ ダイヤモンド リング



BVLGARI ブルガリ 指輪 ビーゼロワンリング M幅 K18WG E0036

サイズ 11号

超レア！フレッド シャンスアンフィニ K18WG ダイヤモンドリング 保証書

イエローカルセドニーの大きさ 9.3㎜ × 7.5㎜

【数量限定】18金製 エタニティ 天然 ダイヤモンド リング 指輪 YG

地金 10金

【緊急値下げ/最高品質】Pt900 D0.346ct+0.05ct 3.4g

刻印 K10

指輪 翡翠 プラチナ リング

付属品 特になし

アイプリモ ダイヤモンド V字 エタニティ リング Pt950 0.18ct



❣️天然パール天然ダイヤモンド プラチナリング



中古 GUCCI グッチ リング Ag925 スクエアGリング サイズ11

【サイズ直し料金】

アガット K10ラブラドライトリング

納期は1週間ほど頂戴しております。

★★4℃ pt950ディズニーリング★3g★★お値下げ不可★



【仕上げ済】ティファニー カーブド リング PT950 約8号 tf-6

・【サイズダウン】のお直し代金

Tiffany＆Co. ティファニー ノーツ ナロー ワイドリング 925

★¥3,300円

インディアンジュエリー ナバホ シルバー リング ターコイズ D.cadman



Christian Dior ディオール リング ハート ロゴ ラインストーン

・【0.5号〜5号アップ】のサイズお直し代金

18金 K18 メレ付 デザインリング レディース 4.1g 9号 Z631

★¥5,500円〜

HERMES シェーヌダンクル リング



hum ハム K18 ムゲン MUGEN リング エタニティ ダイヤモンド

・【5.5号〜アップ】のサイズお直し代金

ヴィンテージ シルバー製 リング スイスブルートパーズ 大振 ペアカット 330

★¥6,000円〜

【新品未使用、開封済】Justin Davis リボンリング CLEAR12号

※0.5号ごとに500円追加になります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

天然イエローカルセドニー新品 未使用品ビタミンカラーのイエローカルセドニーです。カルセドニーは半分透き通ったような色合いがとても優しく、とろみがあり透明度の高い艶感が特徴です。多色天然石のひとつで、ホワイトやシーブルーなど複数の色を持つ宝石で、ひとつひとつ異なる淡い色合いが魅力です。ギリシャの町カルセドンから多く産出されたことから、カルセドニーという名前にになったと言われています。日本では「玉髄」と呼ばれ、古くから親しまれています。サイズ 11号イエローカルセドニーの大きさ 9.3㎜ × 7.5㎜地金 10金刻印 K10 付属品 特になし【サイズ直し料金】納期は1週間ほど頂戴しております。・【サイズダウン】のお直し代金★¥3,300円・【0.5号〜5号アップ】のサイズお直し代金★¥5,500円〜・【5.5号〜アップ】のサイズお直し代金★¥6,000円〜※0.5号ごとに500円追加になります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

SERGE THORAVAL 接吻 ゴールド 7連リング確認用 LOGO有り ハイクオリティリングカルティエ トリニティリング K18 スリーカラー WG YG PG 10.8ｇティファニー ドアノック ヒスイ リング 指輪 12号 レディース GH45専用JD350★高級 ダイヤモンド0.38ct プラチナ リング 鑑定書付star jewelry Pt950 ダイヤモンドリング 0.26ctかほママ様 リング2点セットtom wood ラピスラズリ 青 指輪 リングceline セリーヌ ノット リング ゴールド ほぼ新品