☆新品タグ付き☆

トレンドのタイダイ柄を取り入れたスウェットパーカー。フロントとバックのプリントがインパクト抜群で、オーバーフィットなリラックス感溢れる1着。タイトなパンツでメリハリをつけたVラインシルエットでバランスを意識したコーディネートが◎。ハーフパンツと着こなしたスケータールックも様になる、ストリートシーン待望の1着です。

・カンガルーポケット

・ドローコード

・裏毛(パイル地)

・ドロップショルダー

サイズ:XLサイズ(日本サイズXXLサイズ相当)

着丈71.5 cm

肩幅 65.0 cm

胸囲 68.0 cm

袖丈 61.5 cm

素材: 綿100%、リブ95%綿5%エラスタンスパンデックス

Made in ポルトガル

ブランド直営価格 41,800円(税込)

※他のショッピングサイトでも販売中のため、売り切れる可能性があります

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

