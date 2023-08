ご覧いただきまして、ありがとうございます♪

【ブランド】 Munsingwear マンシングウェア

【サイズ】 LL

下記寸法を参考にしてください。

裄丈 47㎝

着丈 67.5㎝

身幅 50㎝

※素人採寸考慮

【カラー】ブラック ホワイト 黒白

【ポイント】細かなボーダーが派手すぎず地味すぎない素敵なアイテムです。これからの季節にぴったりの商品です!

ぜひご購入ください!

⚠︎注意事項

・即購入OKです!

・コメント途中であっても、即購入された方を優先させていただきます。ご理解ください。

・商品に関して質問等ございましたら、お気軽にコメントください

・コンパクトに畳んで発送いたします。

・ペット、喫煙者はおりません。

・あくまでも中古、自宅保管していた物ですのでご理解お願い致します。完璧を求める方はご遠慮ください。

ポロシャツ

半袖トップス

半袖カットソー

ゴルフウェア

ゴルフ

ペンギン

夏物

商品の情報 ブランド マンシングウェア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

