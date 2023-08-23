お知らせ ログイン 会員登録 出品
★日本の職人技★ 高品質 5A 宝石 ルース　天然　タンザナイト 17.92ct タンザニア産 各種パーツ

商品の説明

高品質 5A 宝石 ルース　天然　タンザナイト 17.92ct タンザニア産
【6/30夜初出し】糸魚川翡翠　勾玉　ぷっくり大珠

★289★ソーティング有　天然　アクアマリン　サンタマリア　6.629ct
新品未使用
⭐︎【天然】タイチンクオーツ 丸玉 16.8mm
宝石名：タンザナイト(ゾイサイト)
【購入済】ひまわり パーツ つまみ細工 ピック ちりめん細工
色 ：5A
トパーズ ペリドット スピネル 他★小粒 ルース セット 845個★ｍ5379
重さ ： 17.92ct
高品質 5A 宝石 ルース　天然　タンザナイト 17.92ct タンザニア産
サイズ：21.73x13.24x9.99 mm　
(★M0429-9)『新店舗セール』天然血赤珊瑚　3.859ct
処理 ：加熱
101個ペンダント　サービスセット　01 本日限定
産地 ：タンザニア
天然 ラリマー&マトリックスオパール 約9㍉玉
モース硬度：6～7
2655 ガラスカボション　2個　ドイツ　ヴィンテージ　オクタゴン　レッド

ひろりん様　専用です
最終相談可＾＾

YUKI様ご注文ページ　押しフルーツ　再開後作成させていただきます

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【import】ジルコニア アップルチャーム 2個170円

【天然】ムーンストーン　ペリステライトルース 21.9g

天然　パライバトルマリン　ルース　0.21ct ソーティング付き

名刺半分＃27-A／アクセサリー台紙／ピアス台紙／ショップカード　名入れオーダー

PartsMuseumアクリルビーズ・花・グリーンイエローミックス20個105円

ちいさなてまりの会　10個セット　フェリシモ　クチュリエ

AP627パライバトルマリンルース0.40ct

血赤珊瑚 サンゴ 12.8g 枝 原木 本珊瑚 a786a

天然　パライバトルマリン　ルース　0.178ct ソーティング付き
高品質 5A 宝石 ルース　天然　タンザナイト 17.92ct タンザニア産新品未使用宝石名：タンザナイト(ゾイサイト)色 ：5A重さ ： 17.92ctサイズ：21.73x13.24x9.99 mm　処理 ：加熱産地 ：タンザニアモース硬度：6～7最終相談可＾＾

商品の情報

商品の状態新品、未使用

★日本の職人技★ 高品質 5A 宝石 ルース　天然　タンザナイト 17.92ct タンザニア産 各種パーツ

25分钟前

★日本の職人技★ 高品質 5A 宝石 ルース　天然　タンザナイト 17.92ct タンザニア産 各種パーツ

¥880,000 ¥404,800

(税込) 送料込み
13
8
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

cfcb6b1

 1508

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (8)

cfcb6b1
★日本の職人技★ 高品質 5A 宝石 ルース　天然　タンザナイト 17.92ct タンザニア産 各種パーツ ★日本の職人技★ 高品質 5A 宝石 ルース　天然　タンザナイト 17.92ct タンザニア産 各種パーツ
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. ★日本の職人技★ 高品質 5A 宝石 ルース　天然　タンザナイト 17.92ct タンザニア産 各種パーツ
© www.inba.net, Inc.