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高品質 5A 宝石 ルース 天然 タンザナイト 17.92ct タンザニア産
【6/30夜初出し】糸魚川翡翠 勾玉 ぷっくり大珠
★289★ソーティング有 天然 アクアマリン サンタマリア 6.629ct
新品未使用
⭐︎【天然】タイチンクオーツ 丸玉 16.8mm
宝石名：タンザナイト(ゾイサイト)
【購入済】ひまわり パーツ つまみ細工 ピック ちりめん細工
色 ：5A
トパーズ ペリドット スピネル 他★小粒 ルース セット 845個★ｍ5379
重さ ： 17.92ct
高品質 5A 宝石 ルース 天然 タンザナイト 17.92ct タンザニア産
サイズ：21.73x13.24x9.99 mm
(★M0429-9)『新店舗セール』天然血赤珊瑚 3.859ct
処理 ：加熱
101個ペンダント サービスセット 01 本日限定
産地 ：タンザニア
天然 ラリマー&マトリックスオパール 約9㍉玉
モース硬度：6～7
2655 ガラスカボション 2個 ドイツ ヴィンテージ オクタゴン レッド
ひろりん様 専用です
最終相談可＾＾
YUKI様ご注文ページ 押しフルーツ 再開後作成させていただきます
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新品、未使用
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高品質 5A 宝石 ルース 天然 タンザナイト 17.92ct タンザニア産新品未使用宝石名：タンザナイト(ゾイサイト)色 ：5A重さ ： 17.92ctサイズ：21.73x13.24x9.99 mm 処理 ：加熱産地 ：タンザニアモース硬度：6～7最終相談可＾＾
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新品、未使用
★日本の職人技★ 高品質 5A 宝石 ルース 天然 タンザナイト 17.92ct タンザニア産 各種パーツ
375
25分钟前
★日本の職人技★ 高品質 5A 宝石 ルース 天然 タンザナイト 17.92ct タンザニア産 各種パーツ
¥
880,000
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(税込) 送料込み
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高品質 5A 宝石 ルース 天然 タンザナイト 17.92ct タンザニア産
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
cfcb6b1
1508
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (8)
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