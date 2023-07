【商品名】

【カラー】

・ブラック

【サイズ】

・M

・肩幅 44cm

・身幅 49cm

・着丈 67cm

【商品説明】

・ The Dark Knight Rises Bane Tシャツ。

・2008年公開『The Dark Knight Rises』トム・ハーディ演じるベインのTシャツです。

・ジョーカーが人気で注目されていますが、ベインは球数が少なく珍しいです。

・お探しの方に是非。

【状態】

・多少の着用感がございますが、目立つダメージ、汚れはございません。

・古着の為、ご了承お願いいたします。

【ご案内】

・24時間 『即購入、コメント』OKです。

・セット購入、リピーター様は交渉お受けします。

・こだわりの古着を出品しています。

【 出品中 → #NEVERMIND_Instock 】

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

