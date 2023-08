【人気ショップが最安値挑戦！】 【6/6発送期限】(応援レビig)(名✖️４文字3連連結厚紙装飾あり)たんめん様 アイドル

【名前文字・オーダー】

❇︎お見積もり希望・オーダー希望の方は、

下記項目にまず全てお答えください(*^^*)❤︎

そちらから詳しいお話等になります。

【記載方法】

1.文字

2.文字の構成について(サイズや、大きさ)

・うちわ一枚に対しての文字数

・何連かどうか記載ください。

・単体or連結等

【文字の大きさについて】

2番の、大きさについてですが、

✔️規定内

✔️規定内〜少しはみ出る規定外

➕一文字につき200円

✔️規定外(うちわが丸ごと全て隠れてしまうほどの大きさにはなりかねます。思ったより小さかったというのは、個人の感覚なのでお控えください。)➕1文字につき500円加算。

3.字体

(お金を払い商標登録等して使用してる物、ソフトで購入してる物もあります。)

4.フチ(フチが何個か・フチの太さ)

→フチの太さは、極太.太め.普通.細めで

指定ください。

5.配色(文字色・フチ色・素材名)

・文字→

フチ内側から→

わかりやすく記載ください。

6.装飾の有無

→有の場合は,

・装飾の種類、個数、位置や

色と素材の指定お願いします。

◎記載例◎

グリッターハート 大2.小2 合計4つ

♡のカラー ベビーピンクツヤアリグリッター

フチのカラー 黒 画用紙・普通の太さ

配置 ◎◎の文字の左下に、大が下,小が上になるようにまとめて配置。

◎◎の文字の右上に、小が下、大が上になるように配置する。

7.使用日と、お手元に欲しいお日付

8.厚紙補強の有無

✳︎外淵画用紙の場合は対象外

・配送について

□基本の送料→¥700円(包装代込み)

□お急ぎ期間の方は、お急ぎ代をいただきます。

❇︎丁寧に作成しておりますが、あくまで素人作成です。強いこだわりや完璧をお求めの方は ご遠慮ください。

❇︎うちわ・両面テープは付属なし。

❇︎トラブル防止の為、プロフィール必読です。

✳︎ご購入お支払いが長期できない方は、できるようになってから、オーダーしてください。

✳︎サンプル提示手作りのため一律不可です。当店素人ハンドメイドで、個人が作成しています。ネットで頼むように、完成系などは、事前にお見せできません。サンプルは、画像にあるもののみです。サンプル強要はブロック対象です。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

