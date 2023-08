売れ筋アイテムラン Barbour バブアー　ビデイル　ネイビー　XL 英国製　オイルドジャケット ジャンパー/ブルゾン

#ART古着レディース

■ランク

B

■素材

コットン

ポリエステル

■カラー

ネイビー

紺色

実寸平置

■サイズ 約 【㎝】

肩幅

48

身幅

48

総丈

68

袖丈

49

素人採寸の為、多少の誤差は御了承くださいませ。

Nランク

新品同様・未使用品

未使用の状態ですが保管時の目立たない傷などがある場合もある。

箱・保存袋・タグや保証書などが揃っていない場合もあります。

Sランク

使用感の少ない美品

汚れ・ダメージや使用感がほとんど無い状態。

保管によるスレ傷などがある場合もある。

中古Aランク

比較的キレイな中古品

小傷や角スレなどがある。

比較的大きな傷・汚れは少ない状態。

中古Bランク

部分的に使用感がある状態。

スレ、汚れなどがある。

中古Cランク

目立つスレ汚れが有り使用感がある。

中古Dランク

かなり傷・汚れ・角スレなどが目立ち、ほつれや破れが見られる場合もあります。欠損などある。

※ランク表記はあくまでも当方の目安の表示になります。

※付属品は商品のランク表記と状態が異なる場合もあります。

ヴィンテージ vintage ビンテージ USED ユーズド などがお好きな方にもオススメです。

ユーズドUSED中古品の御理解がない方、必要以上に状態をお気になさる方の購入はお控えくださいませ。

■購入先■

正規店 ブランドオークション リユースショップ で購入いたしました本物しか扱っておりません。

■返品につきまして■

商品が万が一偽物だった場合には、全額返金致しますのでご安心してご購入下さいませ。

プロフィールをご一読お願い致します。

質問等ございましたら、お気軽にコメント欄にて質問してください!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド バブアー 商品の状態 やや傷や汚れあり

#ART古着レディース#ART古着レディースアウター■ランクB■素材コットンポリエステル■カラーネイビー紺色実寸平置■サイズ 約 【㎝】肩幅48身幅48総丈68袖丈49素人採寸の為、多少の誤差は御了承くださいませ。Nランク新品同様・未使用品未使用の状態ですが保管時の目立たない傷などがある場合もある。箱・保存袋・タグや保証書などが揃っていない場合もあります。Sランク使用感の少ない美品汚れ・ダメージや使用感がほとんど無い状態。保管によるスレ傷などがある場合もある。中古Aランク比較的キレイな中古品小傷や角スレなどがある。比較的大きな傷・汚れは少ない状態。中古Bランク部分的に使用感がある状態。スレ、汚れなどがある。中古Cランク目立つスレ汚れが有り使用感がある。中古Dランクかなり傷・汚れ・角スレなどが目立ち、ほつれや破れが見られる場合もあります。欠損などある。※ランク表記はあくまでも当方の目安の表示になります。※付属品は商品のランク表記と状態が異なる場合もあります。ヴィンテージ vintage ビンテージ USED ユーズド などがお好きな方にもオススメです。ユーズドUSED中古品の御理解がない方、必要以上に状態をお気になさる方の購入はお控えくださいませ。■購入先■正規店 ブランドオークション リユースショップ で購入いたしました本物しか扱っておりません。■返品につきまして■商品が万が一偽物だった場合には、全額返金致しますのでご安心してご購入下さいませ。プロフィールをご一読お願い致します。質問等ございましたら、お気軽にコメント欄にて質問してください!

