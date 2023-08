タグ付き新品

着る機会がないままになってしまい、もったいないので出品します。

キレイなグリーンカラーです。

2022年コレクション ワンピース



サイズL

値下げ交渉受け付けます。希望額をそえてコメントください。

アイテム説明

【デザイン】

1枚で様になる、上品なデザインワンピース。

ふわっと広がるフレアがサテンの光沢感をより引き立て、装いのクラスアップを後押しします。

すっきりとしたウエストの切り替えデザインで、メリハリのあるシルエット。

ワイドなデザイン性のあるアームホールにより、甘くなりすぎない優雅なボリュームスリーブが特徴です。

デコルテを綺麗に見せるカッティングや、胸元のくるみボタンが女性らしいアクセントの、コートのインとしても映えるワンピースです。

※ポケットなし

【生地感】

光が乱反射するビスコースのような、鮮やかな深い色合いを表現した素材を使用。

サテン組織が柔らかなドレープや膨らみ感も表現する、高級感ある表情です。

ご家庭でのお手入れが可能です。

※裏地あり

【着こなしポイント】

ウールニットカーディガンやウールコートとのコーディネートが◎。

サテンの光沢感や落ち感とのバランスが、今年らしい印象に。

カラーレスのウールコート(153-99051)を羽織るスタイルもお勧めです。

アンタイトル

UNTITLED

顔合わせ

お見合い

きちんとした格好

清楚

パーティードレス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンタイトル 商品の状態 新品、未使用

