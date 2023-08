コムデギャルソンオムプリュスの定番シャツです。

プリュスから定期的にリリースされている

ポリエステル縮絨シャツ。

こちら薄手のものでオールシーズン着用可能。

サカナクションの山口一郎さんが

ファッションスナップのベストバイでユニフォームと紹介されていたものと同型になります。

正直ユニフォームというのも頷ける使い勝手の良い

一着です。

商品説明

詳細

⭐︎サイズ表記 :

M

⭐︎カラー:

ブラック 黒

⭐︎素材:

ポリエステル 100%

⭐︎サイズ詳細

着丈 78cm

身幅 59cm

肩幅 48cm

袖丈 64cm

*素人採寸の為、誤差はお許しください

⭐︎状態:

フロントごく微細の毛玉がややありますが

ほぼ気にならないかと。

全体少し使用感はありますが

特に目立つ傷汚れなどはありません。

⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、

気になる方はコメントでご質問ください。

⚠️

気になる点などは入念なチェックの上記載させていただいていますがあくまで中古品です。

特に匂いなど個人によって感じ方の違う部分につきましては

トラブルになる可能性があります。

デリケートな方、完品をお求めの方はトラブルの元になりますのでご購入はご遠慮いただくようお願い致します

☆気になる事があればコメントお願いします。

値下げ対応もお気軽にご相談ください!

管理番号: 19644703

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

