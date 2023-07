ご覧頂きまして有難う御座います(^^)

当日又は翌日発送致します。

万が一発送が間に合わない場合は

事前にご連絡致します。

◯動作確認◯

全ボタン確認

ソフト読み込み

その他細かい点

念入りに動作チェックしております。

◯内容物◯

付属ソフト、バッテリー以外

全て揃っております。

◯購入時注意事項◯

こちらの商品はあくまでも中古品です。

記載事項以外に細かな傷等ある場合も御座います。

状態は個人差がある事をご了承下さい。

◯発送について◯

アルコール消毒後

清掃し極力汚れが無い状態で

プチプチ等で丁寧に梱包し発送致します。

◯その他事項◯

写真の写り方により分かりにくいですが

液晶不良は御座いませんのでご安心下さい。

本体一度使用したのみですので

ほぼ未使用の状態、見た感じほぼ傷無く非常に綺麗です。

付属品や特典につきましては

全て未使用です。

外箱少し汚れ御座います。

何か気になる事が御座いましたら

お気軽にコメント頂ければ幸いです^ ^

他にも様々な商品出品しております!

Vita

良かったらご覧ください^ ^

#たかひ

#psp

#vita

#ソニー

#SONY

#ゲーム

#本体

#ゲームソフト

#動作品

color: BLACK

ゲーム機本体種類: PlayStationPortable

ポータブル・据置タイプ: ポータブルタイプ

#ソニー

#SONY

商品の情報 ブランド プレイステーションポータブル 商品の状態 未使用に近い

