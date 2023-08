#閉店ガラガラ!

新品未使用

サイズは、27.5㎝です。

片方ずつカラーが異なるスウォッシュを配置した

ブレイザーMID。

シューズのカラーデザインをアクセントにしたい方には

ピッタリの一足です。

アッパー全体を上質なレザーが包み込み、つま先と

ヒールタブにはグレーのテキサススタイルを使用。

グリーンで洗練されたデザインが、どんなスタイルも

引き立ててくれます。

SNKRSにて購入した正規品です。

新品未使用品です。

発送の際には個人情報を切り取った納品書をお付けします。

即購入OKです。

時間指定対応可能です^_

値下げ予定してないです。

よろしくお願いします。

#NIKE #nike #ナイキ

#エアマックス #airmax #エアマックス95 #airmax95 #エアフォース #AIRFORCE #ジョーダン #jordan #シュプリーム #supreme #オフホワイト #offwhite #アディダス #adidas

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

