ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。

☆美品☆ショーンハイト 濃茶ロングウイングチップ 山陽社製型押革 23.5cm



★商品説明★

【BRAND】BALLY VINTAGE バリー ヴィンテージ

【IETM】MADE IN SWITZERLAND スイス製 AGNUS ストラップレザーローファー レザースリッポン レザーシューズ ブラック EU 6E/US 7D アーカイブ

【COLOR】ブラック 画像参照

【SIZE】EU 6E/US 7D (25~25.5位) アウトソール全長約28.5 アウトソール最大幅約10.5 ヒール高さ約2.5

【MATERIAL】レザー

【CONDITION】ヴィンテージ品になりますので使用感並びに擦れや履きシワはございますが、良好です。ヴィンテージ品、保管品ですのでその点はご理解の上、ご検討ください。

【MEMO】BALLY VINTAGE バリー ヴィンテージ MADE IN SWITZERLAND スイス製 AGNUS ストラップレザーローファー レザースリッポン レザーシューズ ブラック EU 6E/US 7D アーカイブです。

1851年、スイス・シェーネンヴェルトにて、カールフランツバリーが創業したラグジュアリーブランド BALLY バリーの一足です。程よいハリとしなやかさを併せ持つ黒のスムース革をアッパーに用いた汎用性の高いシンプルなプレーンフロントのストラップローファー。

オン・オフ問わずマルチな活躍が期待されます。

シルエット等素敵です。アーカイブ 付属品(保存袋) 送料込み

★商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。商品は主にUESD品ですので、UESD品にご理解のある方。新品未使用品も出品いたしますが、自宅保管ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。

★商品、お取引についてご質問、ご要望等ございましたらお気軽にご質問下さい。(状態等ちょっとした事でもよろしいので、ご質問いただけますと、再確認出来ますので、見落としている所など再発見出来ますので、お気軽にご質問下さい。)

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド バリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

