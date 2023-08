期間限定特別価格 ASICS SKATEBOARDING JAPAN PRO スニーカー

自分で履こうと思い購入したのですが他に欲しい靴が出たのでお譲りします。箱から出してもいないのでとても綺麗です。海外のプロも着用していて激しいスケートボードにも対応しています。もちろんおしゃれにも使えます。このサイズは希少だと思うので気軽にコメントよろしくお願いします。

1981年に登場し多くのバスケットボールプレーヤーに愛されたロングセラーモデル「FABRE JAPAN S(ファブレジャパン・エス)」をベースにした「JAPAN S」をスケートボード仕様にアップデートしました。

中敷きはスケートボードの動作分析から、パンチングの穴を設けることで内外異硬度設計にし内重心を促す仕様を採用し、ボード上での安定感を高めています。またアッパーはスエード素材を採用し、つま先と踵部のパーツのステッチを3本にすることで耐久性を高めています。シュータンとインソールをつなぐゴムバンドの配置によりシュータンのズレを軽減し、シュータンを分厚くすることで快適な履き心地を追求しています。

過去のアーカイブを参考にオーセンティックなデザインを継承し、スエード素材によってクラシカルなシルエットを引き立てています。かかと部に搭載したリフレクト素材も注目したいポイントです。

メインカラー···ブラック

スケボー

スケートボード

スケシュー

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

