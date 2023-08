当店の記念日 20cm ENHYPEN k-pop ジェイ ぬいぐるみ ぬいぐるみ

こちらは、ENHYPEN ジェイ 20cmぬいぐるみです。

服なしになります。

※初期不良等にご理解ある方のみのご購入でお願い致します。

※外国製品の為、神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

