新作人気モデル ◇リーバイスレッド Levi’s RED transformer◇ デニム/ジーンズ

リーバイスRED（日本企画）トランスフォーマーパンツです。今では入手困難で希少です。目立つような汚れやキズは見当たりません。紐は紛失したため代品にて着用しています。写真の物が全てです。

ディーゼル SS22 メンズ デニム ベルベット グレー パンツ ハイウエスト

サイズ：M

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ウエスト：約100cm（平置き 約50cm）

【試着のみ】リーバイス Levi's 150周年 501

渡り：約36cm

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股下：約53cm

【新品・未使用‼️】★ALTARED★バギーデニムパンツ★バイオウォッシュ★2★

裾幅：約22.5cm

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プロフ確認ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスレッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

リーバイスRED（日本企画）トランスフォーマーパンツです。今では入手困難で希少です。目立つような汚れやキズは見当たりません。紐は紛失したため代品にて着用しています。写真の物が全てです。サイズ：Mウエスト：約100cm（平置き 約50cm）渡り：約36cm股下：約53cm裾幅：約22.5cmプロフ確認ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスレッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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