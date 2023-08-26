2022最新のスタイル free the tone arc-53m エフェクター

フリーザトーンのスイッチャーです。中古での購入のため多少の使用感がありますが、使用する上では特に問題無いです。
honda sound works DRIVE-F シリアルNo.1 HSW
Organic Sounds HADES オーバードライブ
以下、説明文です。
digitech studio S200 マルチエフェクトプロセッサ
・エフェクツ・ループ数5（シリーズ・ループ：4 セパレート・ループ：1）
VITAL AUDIO POWER CARRIER VA-12
・プリセット数20 バンクx 10プリセット 合計200プリセット
ジャンレイ Jan ray Janray
・コントロール端子3系統（ラッチ、モーメンタリー切替可能）
Keeley C4 Compressor
・入力インピーダンス1MΩ (HTS-IN)
ギター用エフェクター（BB +）
・出力インピーダンス200Ω以下 (OUT)
TC HELICON VOICELIVE PLAY ボーカルエフェクター
・電源専用ACアダプター（FA-1220D-JA）
Diamond COMPRESSOR COMP-Jr ほぼ新品
・消費電流DC12V 約400mA (Max)
vemuram shanks 3K
・サイズ330(W) x 85(D)mm x 45(H)mm （突起物を含まず）
応援価格 中古TC HELICON VOICELIVE PLAY 説明欄確認
・重量約1070g(ACアダプター含まず)
DigiTech BNX3
BOSS TU-3W
Keeley C4 Compressor コンプレッサー
フリーザトーンのスイッチャーです。中古での購入のため多少の使用感がありますが、使用する上では特に問題無いです。以下、説明文です。・エフェクツ・ループ数5（シリーズ・ループ：4 セパレート・ループ：1）・プリセット数20 バンクx 10プリセット 合計200プリセット・コントロール端子3系統（ラッチ、モーメンタリー切替可能）・入力インピーダンス1MΩ (HTS-IN)・出力インピーダンス200Ω以下 (OUT)・電源専用ACアダプター（FA-1220D-JA）・消費電流DC12V 約400mA (Max)・サイズ330(W) x 85(D)mm x 45(H)mm （突起物を含まず）・重量約1070g(ACアダプター含まず)