おすすめネット MATE FOOL‘S ARCHIVES DVD付録有 hide×HIDE ミュージシャン

購入してそのまま片付けてました。

昭和レトロ当時物 SALLYサリー 青春ベストセラーズ 『いきなり絶快調』初版本

状態確認と撮影の為、開けましたが美品だと思っています。

ただ、家庭保管なので気になる方は購入しない様にお願いします。

以下サイトより引用

大文字のHIDEと小文字のhideがFOOL’s MATE とコラボした全記録

FOOL‘S MATE ARCHIVES hide×HIDE DVD付録有

あの時、あの瞬間のHIDEとhideが一冊に。

内容

「アーカイブ・パート」

音楽誌フルーズメイトdw初の単独表紙を飾った1990年9月号から追悼号となった1998年7月号までの主要記事を網羅。貴重なインタビューやライブレポートもファイル‼︎

「レアカット集」

数々のX LIVEシーンからHIDEのカットと、表紙巻頭での撮り下ろしカットからのアザーテイクなど、初だしカットを多数含む20ページ超のグラビア・パート

「付録」

HIDEがソロ活動前の1993年に制作された幻の自主フィルム「セス・エ・ホルス」がデジタルリマスター初DVDの付録として蘇る!オリジナル・ジャケットキットともに特製封筒に封入‼︎

#hide #HIDE× hide

#幻の自主フィルム

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

