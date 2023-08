ボックスシルエット オープンカラー

RUDE GALLERY × rockin Jelly Bean アロハシャツ

サイドプリーツ 袖先割れ

極美品 希少 Azuma. RYOJI YAMADA アロハシャツ 21SS

60s

MAATEE&SONS 22AWコットンシルク ボタンダウン シャツ 2 千鳥柄

cromwell exclusively juster's

daiwa pier39 ストライプシャツ サイズM

half sleeve box shirt

【入手困難!!】シュプリーム ✈︎開襟シャツ 総柄 半袖シャツ ゆるだぼ 重ね着



【希少 鑑定済】17SS Dior ベスト 亀井哲 刺繍 ヴァニタス メンズ

color grey

WACKO MARIA LEOPARD S/S HAWAIIAN SHIRT

material cotton 100%

サンサーフ KEONI OF HAWAII ケオニオブハワイ ハワイへ行こう!

imported fabric

70'sビンテージ古着!BIG MAC JCPenney 耳付き ワークシャツ

made in usa

TENDERLOIN GTMスタンド長袖シャツ 黄 S



human made アロハシャツ 柄シャツ

size medium 15-151/2

激レア濃紺70s〜USA製BBブランド デニムウエスタンシャツ M

平置き寸法 約(多少の誤差あります)

【美品】NEIGHBORHOOD オンブレシャツ

着丈 69cm(襟から裾先端)

新品未使用品 パタゴニア メンズ ソルパトロール シャツ 長袖シャツ Mサイズ

身幅 58cm(脇下部から脇下部)

23年Graphpaper Broad Regular Collar Shirt

肩幅 46.5cm(右から左)

ralph lauren ラルフ インディゴ染 アロハシャツ

袖丈

off-white チェックのネルシャツ 美品

12cm(脇部から袖先端)

Polo by Ralph Lauren クレイジーパターンシャツ L

23cm (肩付け根部から袖先端)

【Saint Laurent】エディ期 ドット 半袖シャツ



Jean Charles de Castelbajac ko 80s シャツ

condition used

Supreme★Magazine S/S Shirtマガジンシャツ Lサイズ

多少 擦れ シワ 生地つり

新品 未使用 Denim Nuptse Shirt デニムヌプシシャツ M

襟 首周り 多少汚れ (10枚目画像参照)

希少 KING SIZE Big Silhouette Aloha Shirt

目立つダメージ無く

【新品】tomorrowland ビッグシルエットシャツ

中古慣れされている方着用差し支え無いと思います

アウトドアシャツ AXESQUIN 凌 サンカクスタンド別注 アクシーズクイン

あくまでも古着となります御理解宜しくお願い致します

【美品】イッセイミヤケ☆ボックスシルエット☆バンドカラーシャツ 白 :NS



ルイジボレッリ 麻シャツ Sサイズ made in Italy

50s 50年代 60年代 60s 古着 古着男子 古着女子 中目黒 高円寺 吉祥寺 祐天寺 下北沢 ヴィンテージ ビンテージ vintage usa製 アメリカ製 古い 昔 開襟 ループカラー ボックスシャツ ボックスシルエット ロカシャツ ロカビリー ロックンロール

50s E&W ビンテージ ヴィンテージ ハワイアンシャツ シアサッカーシャツ

#ペイズリー柄

ぽん様専用 日本製 KARL HELMUT ギンガムチェック ワイシャツ

#ボックスシャツ

クロスカラーズ ビンテージ

#ループカラーシャツ

comme des garcons shirt ストライプシャツ

#ボックスシルエット

極美品 2XL レーヨン 総柄 黒 ポロラルフローレン 半袖開襟アロハシャツ

#シャツ

(新品、未使用)ルイジボレッリ シャツ

#ヴィンテージ

ルイジボレッリ/リネンシャツ/L

#ビンテージ

wacko maria HAWAIIAN SHIRT L/S

#古着

tenbox テンボックス シャツ

#60s

ラブジェネ ネルシャツ エイプ

#60年代

【美品】ピエールルイマシア 総柄 シルク メンズシャツ ド派手 M

#50s

バレンシアガ BALENCIAGA 柄シャツ オープンカラー 開襟 青 チェック

#50年代

NICENESS ナイスネス LEE flower Mサイズ シャツ

#アメリカ製

希少 star of hollywood CONDOR

#アメリカ古着

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

