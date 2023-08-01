【限定セール！】 BUHAI SOPHIE ソフィブハイ HOOPS EVERYDAY SMALL ピアス(両耳用)

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LA出身の女性デザイナーSOPHIE BUHAIが手掛けるジュエリーブランド。

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デザイナーSOPHIE BUHAIは約10年間NYでファッションブランドデザイナーとして活躍した後、自身のブランドを立ち上げる。

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作品の特徴は、程よいボリューム感とアーティな彫刻的フォルムのシルバージュエリー。

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パリの人気ブランドとのコラボレーションジュエリーも手掛け、今後さらなる活躍が期待されています。

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※出品迷っているので突然の削除ご容赦ください。未使用 SOPHIE BUHAI/ソフィブハイSMALL EVERYDAY HOOPS silver925 アメリカ製LA出身の女性デザイナーSOPHIE BUHAIが手掛けるジュエリーブランド。デザイナーSOPHIE BUHAIは約10年間NYでファッションブランドデザイナーとして活躍した後、自身のブランドを立ち上げる。作品の特徴は、程よいボリューム感とアーティな彫刻的フォルムのシルバージュエリー。パリの人気ブランドとのコラボレーションジュエリーも手掛け、今後さらなる活躍が期待されています。カラー···シルバーピアス 形···リング・フープトゥモローランド TOMORROWLANDRieuk リュークralagan todayfulCharlotte ChesnaisTOMWOODroku 6 ロンハーマンイエナ アパルトモンドゥーズィエムクラスシルク チョーカーフープピアス リングスモール ネックレス金属アレルギー

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