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【限定セール！】 BUHAI SOPHIE ソフィブハイ HOOPS EVERYDAY SMALL ピアス(両耳用)

商品の説明

※出品迷っているので突然の削除ご容赦ください。
Van Cleef & Arpels スウィートアルハンブラ TRQp x WG

【天然 】トルマリン ピアス 7.9gk18
未使用 SOPHIE BUHAI/ソフィブハイ
k18 ヒョウ ピアス 18金 ダイヤモンド

ゾイサイト　k18yg ピアス
SMALL EVERYDAY HOOPS
フェンディ FENDI エフイズフェンディ　ピアス
silver925 アメリカ製
✨希少極美品✨ルイヴィトン プックル LVイニシャル ピアス

LOUIS VUITTON ピアス・フープ ルイーズ【最終値下げ】
LA出身の女性デザイナーSOPHIE BUHAIが手掛けるジュエリーブランド。
キラキラshop フラワーモチーフ ダイヤモンド　ピアス　1ct k18

年明けセール　キラキラShop 天然 Diamondピアス　大粒0.9ct 綺麗
デザイナーSOPHIE BUHAIは約10年間NYでファッションブランドデザイナーとして活躍した後、自身のブランドを立ち上げる。
極美品　CHANEL　シャネル　ココマーク　パール　ピアス　ゴールド

18金YG+0.016カラットダイヤ✨サリーピアス保証書付き
作品の特徴は、程よいボリューム感とアーティな彫刻的フォルムのシルバージュエリー。
タヒチ黒蝶真珠パールブラピアス　e0624ing02

ディオール DIOR／TRIBALES ピアス 星 パール
パリの人気ブランドとのコラボレーションジュエリーも手掛け、今後さらなる活躍が期待されています。
HERMES ポップアッシュ ピアス マロングラッセ& ローズゴールド

agete K10 YG イエローゴールド 天然石 ピアス 10金
カラー···シルバー
【agete】オパール　ピアス　k10
ピアス 形···リング・フープ
ようこ 様 Star Jewelry スタージュエリー ピアス

【プラチナ】1粒ダイヤモンドピアス(0.15ct)

ten. TEN . テン　リング　イヤリング
トゥモローランド
【美品】Tiffany & Co. ピアス　ハート　磨き済　☆匿名配送☆
TOMORROWLAND
再入荷　人気　在庫一点　クアッド　ロング　ピアス　プラチナpt900 フック
Rieuk リューク
SOPHIE BUHAI ソフィブハイ SMALL EVERYDAY HOOPS
ralagan todayful
値下不可　新品☆ジュエリーツツミ　K10ピアス　トリプルカラー　フープピアス
Charlotte Chesnais
月様専用　　　　　シャネル　CHANEL ピアス　ヴィンテージ　ゴールド
TOMWOOD
エメラルドダイヤモンド ピアス　K18 新品
roku 6 ロンハーマン
【新品仕上げ済】ティファニー ティアドロップ ピアス
イエナ　アパルトモン
☆スワロフスキーピアス☆
ドゥーズィエムクラス
パヴェリング掛けフープピアス 230405-005
シルク チョーカー
viviennewestwood ヴィヴィアンウエストウッド　ピアス　両耳
フープピアス リング
nanan bijouxxx Mosaic opal pierce (Set)
スモール ネックレス
凪様専用ページ
金属アレルギー

CHANEL シャネル　ココマーク　ラインストーン　ゴールド　ピアス　両耳用

商品の情報

ブランドソフィーブハイ
商品の状態未使用に近い

b408 ティファニー　ラビングハート　ピアス　シルバー　925 キャッチ無し

K18 18金　丸めがね　ジュエリーピアス　新品

10金　イエローゴールド　アコヤパールピアス
※出品迷っているので突然の削除ご容赦ください。未使用 SOPHIE BUHAI/ソフィブハイSMALL EVERYDAY HOOPS silver925 アメリカ製LA出身の女性デザイナーSOPHIE BUHAIが手掛けるジュエリーブランド。デザイナーSOPHIE BUHAIは約10年間NYでファッションブランドデザイナーとして活躍した後、自身のブランドを立ち上げる。作品の特徴は、程よいボリューム感とアーティな彫刻的フォルムのシルバージュエリー。パリの人気ブランドとのコラボレーションジュエリーも手掛け、今後さらなる活躍が期待されています。カラー···シルバーピアス 形···リング・フープトゥモローランド TOMORROWLANDRieuk リュークralagan todayfulCharlotte ChesnaisTOMWOODroku 6 ロンハーマンイエナ　アパルトモンドゥーズィエムクラスシルク チョーカーフープピアス リングスモール ネックレス金属アレルギー

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ブランドソフィーブハイ
商品の状態未使用に近い

【限定セール！】 BUHAI SOPHIE ソフィブハイ HOOPS EVERYDAY SMALL ピアス(両耳用)

2分钟前

【限定セール！】 BUHAI SOPHIE ソフィブハイ HOOPS EVERYDAY SMALL ピアス(両耳用)

¥45,899 ¥25,244

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