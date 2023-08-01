【限定セール！】 BUHAI SOPHIE ソフィブハイ HOOPS EVERYDAY SMALL ピアス(両耳用)

※出品迷っているので突然の削除ご容赦ください。
Van Cleef & Arpels スウィートアルハンブラ TRQp x WG
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未使用 SOPHIE BUHAI/ソフィブハイ
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フェンディ FENDI エフイズフェンディ ピアス
silver925 アメリカ製
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LA出身の女性デザイナーSOPHIE BUHAIが手掛けるジュエリーブランド。
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デザイナーSOPHIE BUHAIは約10年間NYでファッションブランドデザイナーとして活躍した後、自身のブランドを立ち上げる。
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18金YG+0.016カラットダイヤ✨サリーピアス保証書付き
作品の特徴は、程よいボリューム感とアーティな彫刻的フォルムのシルバージュエリー。
タヒチ黒蝶真珠パールブラピアス e0624ing02
ディオール DIOR／TRIBALES ピアス 星 パール
パリの人気ブランドとのコラボレーションジュエリーも手掛け、今後さらなる活躍が期待されています。
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カラー···シルバー
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ピアス 形···リング・フープ
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※出品迷っているので突然の削除ご容赦ください。未使用 SOPHIE BUHAI/ソフィブハイSMALL EVERYDAY HOOPS silver925 アメリカ製LA出身の女性デザイナーSOPHIE BUHAIが手掛けるジュエリーブランド。デザイナーSOPHIE BUHAIは約10年間NYでファッションブランドデザイナーとして活躍した後、自身のブランドを立ち上げる。作品の特徴は、程よいボリューム感とアーティな彫刻的フォルムのシルバージュエリー。パリの人気ブランドとのコラボレーションジュエリーも手掛け、今後さらなる活躍が期待されています。カラー···シルバーピアス 形···リング・フープトゥモローランド TOMORROWLANDRieuk リュークralagan todayfulCharlotte ChesnaisTOMWOODroku 6 ロンハーマンイエナ アパルトモンドゥーズィエムクラスシルク チョーカーフープピアス リングスモール ネックレス金属アレルギー