カットソーとスカートのセットアップです。薄手で涼しく、単品でも使いやすいと思います。ご自宅で洗えます。

《ブラウス》

サイズ…7号

着丈…55センチ

脇下身幅…39センチ

《スカート》

サイズ…5号

着丈…85センチ

ウエスト…31センチ 後ろ部分ゴムあり

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マーリエパーエフデ 商品の状態 新品、未使用

