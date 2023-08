春夏新作 THE ROW アノラック ジャンパー/ブルゾン

THE ROW

REVERSIBLE B-3

ドロップショルダーハーフスリーブ

ナイロンフーディアノラック

これからの季節にぴったりなアノラックです。

THE ROW らしくとても上品なシルエット、ハーフスリーブなのも珍しいデザインです。

ゆったりなシルエットですが、素材が薄くドローコードも付いている為、着膨れして見えません。

※ポケット付き

カジュアルにデニムスタイルや、ワンピースやヨガウェアの羽織りにもおすすめです。

2〜3度着用いたしました。(クリーニング済み)

断捨離中の為出品いたします。

着丈90cm

裄丈58cm (5〜6部袖位のひじが隠れる丈)

※正規品になります。

※購入時より大切に保管しておりましたが、素人判断の為、ご理解いただける方のみのご購入をお願い致します。

※ 出品前にコンディションをチェックしておりますが、自宅での保管もありその感覚は個々人により違うこともございます。

申し訳ございませんが神経質な方はご入札をご遠慮下さいますようお願い致します。

※お手数ですが、プロフィール欄をお読みになられた上でのご入札をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザロウ 商品の状態 未使用に近い

