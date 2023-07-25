【海外限定】 コマツのクレーン車模型 ミニカー

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ご覧頂きまして、ありがとうございます。

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コマツのクレーン車模型になります。非売品です。

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未使用ですが、箱が少し汚れています。

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自宅のクローゼットにて保管してありました。自宅保管にご理解頂ける方、宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

お値下げしました。ご覧頂きまして、ありがとうございます。コマツのクレーン車模型になります。非売品です。ラフテレーンクレーン ウィング250未使用ですが、箱が少し汚れています。自宅のクローゼットにて保管してありました。自宅保管にご理解頂ける方、宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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