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【海外限定】 コマツのクレーン車模型 ミニカー

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お値下げしました。ご覧頂きまして、ありがとうございます。コマツのクレーン車模型になります。非売品です。ラフテレーンクレーン ウィング250未使用ですが、箱が少し汚れています。自宅のクローゼットにて保管してありました。自宅保管にご理解頂ける方、宜しくお願い致します。

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【海外限定】 コマツのクレーン車模型 ミニカー

32分钟前

【海外限定】 コマツのクレーン車模型 ミニカー

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