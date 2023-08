ハンドメイドのシュシュ(小さめ)です。

No.218ユキエモン♡花の木♡ふわっとシュシュ

【写真でサイズ確認お願いします】

RUKURUKU様。No.854 キーホルダー マーカー レジン



ハンドメイド シュシュ 4242(プッチ柄サテン)



再販♡いい湯だニャ〜ねこちゃん♡ レジンヘアゴムNo.928



【284】ハンドメイド レジン ヘアゴム ポニーフック

✨ポリエステル100%プッチ柄サテン生地と、ポリエステル100%の微光沢ブラウン系生地の組み合わせです。

No.163 ユキエモン♡パズル♡ふわっとシュシュ

サテンは色合いがくすみトーンなので、使いやすいと思います。

momo⑅様



レジン 猫 ヘアゴム ブローチ ポニーフック No.1118

他の生地より20cm長いため、ひだたっぷりです。

白鳥 レジンヘアゴム 艶消し ブルースワン



【No.246】ヘアゴム ハンドメイド うさ耳 花柄 北欧風 くるみボタン

★カットする部分により、柄の出方が異なります。(写真シュシュは試作品)カット部分の指定はお受けしてません。端から順にカットしていきます。ご理解くださる方のみ、よろしくお願いいたします。

1点のみ☆ハンドメイドシュシュ



NO 1701 レジン ヘアゴム ハンドメイド 猫ちゃん



ハンドメイドヘアゴム 344



レジン 猫 ヘアゴム ブローチ お得セットD

✨ゴムは、基本、直径4.5〜5cmの中太ゴムです。

✖️再販不可✖️黒柴 ひまわり レジンヘアゴム

厚い生地、重い生地の場合は、落ちにくいように少しきつくするか、太ゴムを使用してます。

A様⸜❤︎⸝‍三日月レース大振りジャラジャラヘアゴム⸜❤︎⸝‍

中心にゴム交換口あります。ゴムの調節をしたり、入れ替えが可能です。

NO 1685 レジン ヘアゴム ハンドメイド 猫ちゃん



【744】レジン ヘアゴム ポニーフック ブロ―チ ハンドメイド



お取り置き中No.359 レジンヘアゴム・ポニーフック



ハンドメイドヘアゴム 342

✨形・色の変更、

No.218ユキエモン♡花の木♡ふわっとシュシュ

生地の柄の部分の指定するオーダー、

RUKURUKU様。No.854 キーホルダー マーカー レジン

プレゼント包装、全て受け付けてません。

ハンドメイド シュシュ 4242(プッチ柄サテン)



再販♡いい湯だニャ〜ねこちゃん♡ レジンヘアゴムNo.928



【284】ハンドメイド レジン ヘアゴム ポニーフック



No.163 ユキエモン♡パズル♡ふわっとシュシュ

✨他のシュシュを同時購入の場合は、同包出来れば2点目以降、1点につき100円お値引き。同包出来ない場合はお値引き無し。

momo⑅様

必ず確認します!

レジン 猫 ヘアゴム ブローチ ポニーフック No.1118

購入手続き前にコメントください。

白鳥 レジンヘアゴム 艶消し ブルースワン



【No.246】ヘアゴム ハンドメイド うさ耳 花柄 北欧風 くるみボタン

★【おまとめ】は【専用】ではありません。

1点のみ☆ハンドメイドシュシュ

おまとめ後、購入無しの場合は、元に戻します。なかなか購入されず、その間に他から購入希望が入りましたら、そちらを優先いたします。購入してくださる方が【お客様】です。

NO 1701 レジン ヘアゴム ハンドメイド 猫ちゃん



ハンドメイドヘアゴム 344



レジン 猫 ヘアゴム ブローチ お得セットD



✖️再販不可✖️黒柴 ひまわり レジンヘアゴム

⚠️ネコポス発送です。

A様⸜❤︎⸝‍三日月レース大振りジャラジャラヘアゴム⸜❤︎⸝‍

コンビニ受取(ゆうパケ)希望の方は、表示金額プラス30円で、ゆうゆうメルカリ便へ変更いたします。購入前にコメントください。購入後、購入者さまの都合による配送方法の変更はいたしません。

NO 1685 レジン ヘアゴム ハンドメイド 猫ちゃん



【744】レジン ヘアゴム ポニーフック ブロ―チ ハンドメイド



お取り置き中No.359 レジンヘアゴム・ポニーフック



ハンドメイドヘアゴム 342

✨商品の不備✨

No.218ユキエモン♡花の木♡ふわっとシュシュ

評価後は対応出来ません。

RUKURUKU様。No.854 キーホルダー マーカー レジン

メルカリルールに則り、必ず評価前にメッセージを。事務局に報告後、きちんと対応いたします。

ハンドメイド シュシュ 4242(プッチ柄サテン)



再販♡いい湯だニャ〜ねこちゃん♡ レジンヘアゴムNo.928

⚠️iPhoneで撮影してます。色のイメージ違いなど、お客様の主観によるクレームは受けられません。

【284】ハンドメイド レジン ヘアゴム ポニーフック

色の受け取り方は人それぞれです。

No.163 ユキエモン♡パズル♡ふわっとシュシュ



momo⑅様



レジン 猫 ヘアゴム ブローチ ポニーフック No.1118



白鳥 レジンヘアゴム 艶消し ブルースワン



【No.246】ヘアゴム ハンドメイド うさ耳 花柄 北欧風 くるみボタン

レディース ヘアゴム シュシュ フォーマル

1点のみ☆ハンドメイドシュシュ

女の子 髪 アクセサリー ピアス

NO 1701 レジン ヘアゴム ハンドメイド 猫ちゃん

大きめシュシュ 卒業式 入学式

ハンドメイドヘアゴム 344

ビッグシュシュ ビックシュシュ

レジン 猫 ヘアゴム ブローチ お得セットD

ハンドメイド 編み物 シュシュ編み 編み

✖️再販不可✖️黒柴 ひまわり レジンヘアゴム

ヘアアクセサリー ヘアピン ヘアリボン

A様⸜❤︎⸝‍三日月レース大振りジャラジャラヘアゴム⸜❤︎⸝‍

ヘアアクセ ヘアクリップ ヘアゴムセット

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ハンドメイドのシュシュ(小さめ)です。【写真でサイズ確認お願いします】✨ポリエステル100%プッチ柄サテン生地と、ポリエステル100%の微光沢ブラウン系生地の組み合わせです。サテンは色合いがくすみトーンなので、使いやすいと思います。他の生地より20cm長いため、ひだたっぷりです。★カットする部分により、柄の出方が異なります。(写真シュシュは試作品)カット部分の指定はお受けしてません。端から順にカットしていきます。ご理解くださる方のみ、よろしくお願いいたします。✨ゴムは、基本、直径4.5〜5cmの中太ゴムです。厚い生地、重い生地の場合は、落ちにくいように少しきつくするか、太ゴムを使用してます。中心にゴム交換口あります。ゴムの調節をしたり、入れ替えが可能です。✨形・色の変更、生地の柄の部分の指定するオーダー、プレゼント包装、全て受け付けてません。✨他のシュシュを同時購入の場合は、同包出来れば2点目以降、1点につき100円お値引き。同包出来ない場合はお値引き無し。必ず確認します!購入手続き前にコメントください。★【おまとめ】は【専用】ではありません。おまとめ後、購入無しの場合は、元に戻します。なかなか購入されず、その間に他から購入希望が入りましたら、そちらを優先いたします。購入してくださる方が【お客様】です。⚠️ネコポス発送です。コンビニ受取(ゆうパケ)希望の方は、表示金額プラス30円で、ゆうゆうメルカリ便へ変更いたします。購入前にコメントください。購入後、購入者さまの都合による配送方法の変更はいたしません。✨商品の不備✨評価後は対応出来ません。メルカリルールに則り、必ず評価前にメッセージを。事務局に報告後、きちんと対応いたします。⚠️iPhoneで撮影してます。色のイメージ違いなど、お客様の主観によるクレームは受けられません。色の受け取り方は人それぞれです。レディース ヘアゴム シュシュ フォーマル 女の子 髪 アクセサリー ピアス大きめシュシュ 卒業式 入学式 ビッグシュシュ ビックシュシュ ハンドメイド 編み物 シュシュ編み 編みヘアアクセサリー ヘアピン ヘアリボン ヘアアクセ ヘアクリップ ヘアゴムセット

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

NO 1685 レジン ヘアゴム ハンドメイド 猫ちゃん【744】レジン ヘアゴム ポニーフック ブロ―チ ハンドメイドお取り置き中No.359 レジンヘアゴム・ポニーフックハンドメイドヘアゴム 342No.218ユキエモン♡花の木♡ふわっとシュシュRUKURUKU様。No.854 キーホルダー マーカー レジンハンドメイド シュシュ 4242(プッチ柄サテン)再販♡いい湯だニャ〜ねこちゃん♡ レジンヘアゴムNo.928【284】ハンドメイド レジン ヘアゴム ポニーフック