全店即完売し、セールにもかからなかった希少なお品です。アパルトモン Lisiere leather riders jacketのような

触るだけでわかる上質なレザーを使用。ドロップショルダーに程よいゆったりシルエットで、ずっと着続けたくなるライダースジャケットです。

シンプルなデザインだからこそ幅広いコーディネートに合わせていただけます。

定価:165000

カラー ブラック

美品、一回使用のみ

アパルトモン

muse de deuxieme classe

DEUXIEME CLASSE

Tomorrowland

drawer

イエナ

ロンハーマン

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

全店即完売し、セールにもかからなかった希少なお品です。アパルトモン Lisiere leather riders jacketのような触るだけでわかる上質なレザーを使用。ドロップショルダーに程よいゆったりシルエットで、ずっと着続けたくなるライダースジャケットです。シンプルなデザインだからこそ幅広いコーディネートに合わせていただけます。 定価:165000カラー ブラック美品、一回使用のみ

