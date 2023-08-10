【超特価】 No.2273+メガネ　meiner【度数入り込み価格】 サングラス/メガネ

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■フレーム品番

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ME-1104

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■フレームサイズ

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59□14-140

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フレーム素材：TITAN-P

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フロントカラー：ガンメタ

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テンプルカラー：ガンメタ・ゴールド

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フレーム：メタル・フルリム

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◎度数について

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必ずご購入の前に、ご希望の度数をコメントにてお知らせください。

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作成可能な度数か確認後返信させていただきます。度数によっては作成できない場合があります。

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＜度数の記入例＞

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右 S-2.50

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左 S-2.00 C-1.25 Ax175 PD64mm

RayBan ウェイファーラー RB-2140A 902



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◎オプションにて使用レンズの変更ができます。

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不明点はお気軽にコメントください！

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※新品未使用のフレームになります。

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※フレームのみご希望ですと1,000円引させていただきます。

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【！！重要！！】

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度付レンズはご指示の度数の通りに取付しますが、ご購入後の見え方の保証、度数変更のためのレンズ交換は出来かねます。ご了承いただきご購入をお願いいたします。

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※カテゴリーの関係上性別を固定していますが、当アカウントで扱うメガネには正確な区分がございません。お客様にあったサイズのものをご購入いただければ幸いです。

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！くもり止めメガネクロスサービス付き！■フレーム品番ME-1104■フレームサイズ59□14-140フレーム素材：TITAN-Pフロントカラー：ガンメタテンプルカラー：ガンメタ・ゴールドフレーム：メタル・フルリム男性メガネ向けメガネをお探しの方は↓こちらもご覧ください#男性メガネブランドメーカー商品一覧#男女兼用メガネブランドメーカー商品一覧◎度数について必ずご購入の前に、ご希望の度数をコメントにてお知らせください。作成可能な度数か確認後返信させていただきます。度数によっては作成できない場合があります。＜度数の記入例＞右 S-2.50左 S-2.00 C-1.25 Ax175 PD64mm◎オプションにて使用レンズの変更ができます。不明点はお気軽にコメントください！※値下げのご依頼承ります。※新品未使用のフレームになります。※フレームのみご希望ですと1,000円引させていただきます。【！！重要！！】度付レンズはご指示の度数の通りに取付しますが、ご購入後の見え方の保証、度数変更のためのレンズ交換は出来かねます。ご了承いただきご購入をお願いいたします。※カテゴリーの関係上性別を固定していますが、当アカウントで扱うメガネには正確な区分がございません。お客様にあったサイズのものをご購入いただければ幸いです。※出品しております商品画像と現物の商品の色合いに若干の差がございます。色合い等の再確認をされたい方は、ご購入の前にコメントにてお問い合わせください。#度付きメガネ#ダテメガネ#ブルーライトカット

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