最大80％オフ！ Panasonic HX-A500-Dパナソニック ウェアラブルカメラ ビデオカメラ

パナソニックのウェアラブルカメラ

GoPro HERO8 BLACK（ジャンク）

付属品は、無く写真が全てです。

SANYO Xacti DMX-CA9

充電、撮影は、可能ですが中古品となりますのでご理解をお願い致します。

【正規品】dji POCKET2 （※DJI care加入済み）

数回使用して保管してました。

【ジャンク品】GoPro7



❤プロ顔負けの高機能を多機能搭載❣初心者でも使いやすい♪❤4Kビデオカメラ

Panasonic HX-A500-H

防水ビデオカメラ Victor・JVC GZ-RX670-C



DJI Mini 3 Pro RC ディスプレイコントローラー付き

HDMI端子数(新): 0

新品未使用【手ぶらで録画撮影】お値下げ中・フルHDカメラ内蔵メガネ

NFC有

DJI OSMO Pocket アクションカメラ ハンドヘルド 3軸ジンバル4K

OUTDOOR FUNCTION: 防水対応

ビデオカメラ JVC EverioR GZ-R75K-B

USB有無種類: USB2.0

【ちゃんこさん専用】GoPro HERO9 BLACK CHDHX-901-FW

VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITY

GoPro HERO5 Black ゴープロ5

WIFI CONNECTIV.: WIFI EMBEDDED

Canon IVIS HF G20 純正ガンマイクDM-100付き

color: GRAY

GOPRO HERO10 動作確認済み

センサーサイズ: 1/2.3 型

19年製 SONY HDR-CX470(B)

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

SONY HDR-CX670(T)

メモリカード対応種類: マイクロSDHC

Panasonic HX-A500-Dパナソニック ウェアラブルカメラ

モニタ有

新品未使用 instax mini 11 鬼滅の刃 禰豆子チェキBOX

動画圧縮方式: MPEG4

GoPro HERO11 Black CHDHX-111-FW

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

TaKESHiKO様専用

動画記録画素数: 4K

「ジャンク」GoPro HERO9

手ぶれ補正機能有無・種類: 電子式

【microSD 256GB付】DJI Pocket 2 OP2CP1

撮像素子種類: MOS/LiveMOS

Gopro HERO4 SILVER 付属品付き

総画素数クラス別3: 601万画素以上

GoPro HERO5BLACK

防塵等級5以上対応有

ゆんぴょ様専用

静止画撮影機能有

sony ソニー ビデオカメラ HDR-CX270V

静止画有効画素数・クラス別: 751〜850万画素

GoPro HERO5 BLACK ゴープロヒーロー5



断捨離ボーイ様専用ページGoProCHDHX-901-FW １３点セット

#パナソニック

Insta360 ONE RS 1-INCH 360 Edition

#Panasonic

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

パナソニックのウェアラブルカメラ付属品は、無く写真が全てです。充電、撮影は、可能ですが中古品となりますのでご理解をお願い致します。数回使用して保管してました。Panasonic HX-A500-HHDMI端子数(新): 0NFC有OUTDOOR FUNCTION: 防水対応USB有無種類: USB2.0VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITYWIFI CONNECTIV.: WIFI EMBEDDEDcolor: GRAYセンサーサイズ: 1/2.3 型バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池メモリカード対応種類: マイクロSDHCモニタ有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 4K手ぶれ補正機能有無・種類: 電子式撮像素子種類: MOS/LiveMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上防塵等級5以上対応有静止画撮影機能有静止画有効画素数・クラス別: 751〜850万画素#パナソニック#Panasonic

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【動作品】CCD-TR2 ダビング SONY Hi8ビデオカメラ 8mm美品 DJI OSMO pocketと拡張セットDJI OSMO ACTION ハウジング・サブバッテリ・グリップ・ND・三脚【毎日値下げ中】FUJIFILM X100V ブラックminiDVのダビングに！ Panasonic ビデオカメラ NV-GS5