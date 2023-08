【内祝い】 【名前あり】② ファンサうちわ　カンペうちわ　オーダー受付ページ アイドル

こちらは【名前あり】②のファンサうちわ・カンペうちわの受付ページです!!

陳情令 王一博キラキラ満天星ポストカード7枚 A4ポスター2枚セット②



エスクプス ヘンガレ SEVENTEEN トレカ hmv

- - - - - - - - ♡ - - - - - - - -

伊藤美来 写真集 「Sheer」 サイン入り生写真付き

新しく【うちわサイズ】も出品しておりますので、宜しければ出品一覧よりご覧ください!

なにわ男子ちびぬい初心LOVE 全員セット7体

- - - - - - - - ♡ - - - - - - - -

Aぇ!group 末澤誠也 ちびぬい アクスタ ステッカー セット



jo1 軌跡 Blu-ray

専用ページを作成しますので、まずはコメントをお願い致します。

乃木坂46 乃木坂的フラクタル 直筆サイン入り クリアファイル 阪口珠美

仕上がりのイメージは過去の商品をご覧ください。

twice ready to be ベースボールシャツ サナ 新品



奥田力也

⚠【名前あり】①とは価格設定が違いますのでご注意ください!!

yumeさん専用

①→1・2枚目¥250、3枚目〜¥200

BTS ジョングク うさぎ master衣装 ぬいぐるみ

②→1枚¥250

乃木坂46 Under′s Love アンダーVer. フルコンプ 生写真



釜山 釜山コン ラキドロ トレカ SUGA ユンギ

⚠不定期でサンプル追加します◡̈♥︎

宮田愛萌

⚠白用紙・黄色用紙をご用意しておりますので、専用ページ作成後にお伺いいたします。

なにわ男子 大橋和也 アクスタ

⚠名前部分は担当カラーに変更できます!!

乃木坂46 大園桃子 グッズ まとめ売り

⚠他にも名前なしのデザインもご用意しておりますので、よろしければご覧ください。

【新品未開封♡トレカ2枚付き】TWICE CANDYBONG ♾️ ペンライト



ラスト1点!TWICE 5THWORLDTOURアメリカ限定 フーディーMサイズ

⚠フルオーダーは1枚¥350になります!

Hey!Say!JUMP ライブグッズ 52点 バッグ タオル ペンライトほか

(黄色用紙変更無料!)

BTS テヒョン 10点まとめ売り【全て公式】

→一度ご注文いただきますと、デザイン修正は可能ですが文面変更・キャンセルはお断りしております

イジョンソク blu-ray 死の賛美 監督版



【値下げ中】Snow Man 目黒蓮 うちわ 5枚セット【バラ売り不可】



最終値下げ✨乃木坂46 生写真 堀未央奈 まとめ売り22枚 直筆サイン入り

【ご注文の流れ】

TWICEアップグレード特典未開封

♡専用ページを作成しますのでコメントをお願いします

《K様ご予約品》 ★ASTRO Stuffs & Velence グッズ4点

↓

みちゃ。様専用ページ 櫻坂46 石森璃花 生写真 直筆サイン

♡専用ページにご移動いただきお取引をお願いします(他ページの商品も一緒にご購入希望の場合は専用ページにてお知らせください)

ユンギ SUGA スローガン

↓

なにわ男子 大橋和也 グッズ まとめ売り 団扇 アクスタ なにわのにわ

♡ご注文確定・ご購入

kep1er ヨンウン トレカ プラットフォーム makestar

↓

あぶない刑事舘ひろし柴田恭兵台本

♡作成・発送

最終値下げ SEVENTEEN トレカ 缶バッジ ガチャ ジョンハン ジョシュア



o様⑅キンブレシート オーダー

【作成・配送について】

SnowMan 深澤辰哉 アクスタ セット

・A4サイズの厚紙に印刷して作成し、うちわのサイズに沿ってカットした状態で発送いたします。

齋藤飛鳥生写真 シークレットグラフィティーコンプ

・ファイルに挟み、封筒に入れて発送いたします。

Snow Man 目黒蓮 アクスタ まとめ

・厚紙補強、防水対策をご希望の方は+50円いただきますので、ご購入前にコメント欄にてご連絡ください。

stray kids フィリックス 6/18 東京会場 直筆サインチェキ



EXO レイトレカ プロポーズ大作戦 トレカ 求婚大作戦 中国

・素人作成になりますので気になる方はご遠慮ください。

神谷健太 直筆サイン アクリルパネル

・うちわ文字のみの販売となります!うちわは付きません。

【値下げ】コレって恋ですか? 恋遙ひより デコチェキ

・お値下げはお受けしておりませんので、ご了承ください。

小島健 Aぇ!group 公式写真80枚



アイエン トレカ セット

発送までの日数は余裕をもって4日〜にしておりますが、お急ぎご希望の方は出来る限り当日・翌日までには発送いたしますので事前にお知らせください。

TMR様専用 日向坂46 齊藤京子 直筆サイン入りチェキ

天気や時期によって到着が前後する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

【長尾謙杜】ちびぬい なにわ男子 サンリオ ぬいぐるみ アクリルキーホルダー



BTS テヒョン テテ 継続フォト ④ 3点セット

ファンサうちわ ファンサ文字 うちわ屋さん

WATWING 鈴木曉 アクリルスタンド アクスタ

カンペうちわ カンペ文字 うちわ文字

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

こちらは【名前あり】②のファンサうちわ・カンペうちわの受付ページです!!- - - - - - - - ♡ - - - - - - - -新しく【うちわサイズ】も出品しておりますので、宜しければ出品一覧よりご覧ください!- - - - - - - - ♡ - - - - - - - -専用ページを作成しますので、まずはコメントをお願い致します。仕上がりのイメージは過去の商品をご覧ください。⚠【名前あり】①とは価格設定が違いますのでご注意ください!!①→1・2枚目¥250、3枚目〜¥200②→1枚¥250⚠不定期でサンプル追加します◡̈♥︎⚠白用紙・黄色用紙をご用意しておりますので、専用ページ作成後にお伺いいたします。⚠名前部分は担当カラーに変更できます!!⚠他にも名前なしのデザインもご用意しておりますので、よろしければご覧ください。⚠フルオーダーは1枚¥350になります! (黄色用紙変更無料!)→一度ご注文いただきますと、デザイン修正は可能ですが文面変更・キャンセルはお断りしております【ご注文の流れ】♡専用ページを作成しますのでコメントをお願いします↓♡専用ページにご移動いただきお取引をお願いします(他ページの商品も一緒にご購入希望の場合は専用ページにてお知らせください)↓♡ご注文確定・ご購入↓♡作成・発送【作成・配送について】・A4サイズの厚紙に印刷して作成し、うちわのサイズに沿ってカットした状態で発送いたします。・ファイルに挟み、封筒に入れて発送いたします。・厚紙補強、防水対策をご希望の方は+50円いただきますので、ご購入前にコメント欄にてご連絡ください。・素人作成になりますので気になる方はご遠慮ください。・うちわ文字のみの販売となります!うちわは付きません。・お値下げはお受けしておりませんので、ご了承ください。発送までの日数は余裕をもって4日〜にしておりますが、お急ぎご希望の方は出来る限り当日・翌日までには発送いたしますので事前にお知らせください。天気や時期によって到着が前後する場合もございますので、あらかじめご了承ください。ファンサうちわ ファンサ文字 うちわ屋さんカンペうちわ カンペ文字 うちわ文字

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

乃木坂 激レア生写真セットSEVENTEEN セブチ トレカ欅坂46 櫻坂46 田村保乃 生写真 まとめ売りなにわ男子 西畑大吾 セット⭐️BTS 花様年華 on stage LEGO ブロック OXFORD⭐️