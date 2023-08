ウィンダンシーとFCRBのコラボTシャツです!

非常に希少かと思います。

お探しの方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

【WIND AND SEA】 【SOPH】 【Bristol】

【カラー】 白 / 黒(ロゴ)

【サイズ】 S

着丈/67㎝ 肩幅/44㎝ 身幅/48㎝

※素人採寸ですので誤差はご了承ください。

【状態】

2度ほど着用しました。

大きく目立つ汚れやホツレ等はありません。

写真にてご判断お願い致します。

※素人保管であり新品ではございませんので、神経質な方は購入をお控えください。

キムタク

オフィシャル 正規品 刺繍 デカロゴ オープンカラー 開襟 ハーレーダビットソン

キムタク着用

木村拓哉

WIND AND SEA

wind and sea

windandsea

ウィンダンシー

FCRB

ブリストル

ソフ

SOPH

GOD SELECTION

godselectionxxx

ゴッドセレクション

TMT

supreme

シュプリーム

MINEDENIM

マインデニム

NEIGHBORHOOD

ネイバーフッド

mables

マーブルズ

VANS

バンズ

RON HERMAN

ロンハーマン

M&M

ヒステリックグラマー

HYSTERIC GLAMOUR

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ウィンダンシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

