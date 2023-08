Champion Made in USA OXFORD GRAY

2020年秋に原宿路面店で購入したものになります。

アメリカ規格のもので形もオーセンティックなクラシックなものになります。

現行のmade in usaモデルとは形が違います。

裾の形などが特徴的なのではないでしょうか。

タフでシンプルなものですので末長く着れるのではと思います。

使用感はあまりありません、

目立つような汚れは特にありませんが神経質な方はご遠慮ください。

パンツはサイズS 裏起毛

実寸: 股上28cm 股下81cm ウェスト30-41cm(ゴム+紐入り)

トップスはサイズM 裏起毛

実寸: 肩幅47cm 身幅53cm 着丈58cm 袖丈62cm

カラー...グレー

パンツ丈...フルレングス

柄・デザイン...無地

素材...裏起毛

シルエット...ストレート

裾...裾リブ・ゴム

股上...レギュラー

季節感...春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

