2022年秋冬新作 ダブルアールエル　ストライプシャツ シャツ

商品名 : 希少 入手困難 レア シャツ 長袖 コットン100％

FINAMORE フィナモレ リネン100% シャツ 麻 デニムブルー

ブランド・メーカー : RRL ( ダブルアールエル ) / Ralph Lauren ( ラルフ ローレン )

80s adidas vintage shirt アディダス 開襟シャツ

色・柄 : 水色系 ストライプ

【交渉可能】シルクシャツ



コムデギャルソンSHIRT 葉っぱ 長袖シャツ ギンガムチェック

【状態】

STONE ISLAND ストーンアイランド ウォッシュ加工 シャツ メンズ

若干使用感があります。

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目立つキズ・シミ等なく、長くご愛用いただけます(^^)

値下げ★新品未使用★amiparisアミパリス38長袖シャツ



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【サイズ】

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肩幅 : 約44cm

【入手困難‼︎】STUSSY◎総柄 ショーンフォント アロハシャツ B159

身幅 : 約48cm

Takaman様専用

着丈 : 約75cm

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袖丈 : 約64cm

ジバンシー GIVENCHY デニムシャツ

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブルアールエル 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品名 : 希少 入手困難 レア シャツ 長袖 コットン100％ ブランド・メーカー : RRL ( ダブルアールエル ) / Ralph Lauren ( ラルフ ローレン )色・柄 : 水色系 ストライプ【状態】若干使用感があります。目立つキズ・シミ等なく、長くご愛用いただけます(^^)【サイズ】肩幅 : 約44cm身幅 : 約48cm着丈 : 約75cm袖丈 : 約64cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブルアールエル 商品の状態 やや傷や汚れあり

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