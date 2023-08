【2022春夏新色】 希少 White Evisen Essence Aloha Shirt L シャツ

----------------------------------------------------

【80's】ReynSpooner レインスプーナー アロハ シャツ 金タグ L



Evisen 2017SSで発売された今や幻の

Essence Aloha Shirtになります。希少です。

EvisenのVideoで上原耕一郎さんが着用していた人気モデルになります。

新品未使用での入手はもはや困難だと思いますのでこの機会をお見逃しなく!

ブランド:エビセン ゑびせん

商品名:エッセンスアロハシャツ

カラー:White ホワイト 白

サイズ:L Large

寸法(cm):※平置きの実寸です。素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。

着丈:73

身幅:63

肩幅:52.5

袖丈:26.5

商品状態:新品未使用

付属品:ブランドタグ

その他:なるべくコンパクトにして発送します。

保管時・梱包時にできる折り畳みジワなど、ご了承ください。

★コメント★

ご購入前に一度、プロフィールの確認をお願い致します。

出品の際、気をつけてチェックしてはおりますが、見落としてしまう場合もあるかと思います。

個人が使用した中古や自宅保管の為、細かい点はご理解の程お願い致します。

完璧な物をお求めの方は購入をお控えください。

画像の商品は光の照射や角度により、 実物と色味が異なる場合がございます。 また表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承下さい。

どうぞ宜しくお願い致します。

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

襟···レギュラーカラー

素材···コットン

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エビセンスケートボード 商品の状態 新品、未使用

