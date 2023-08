メインカラー···ホワイト、ブラック

人気モデル···NIKE エアフォース1 ’07 LV8 ワールドチャンプ ホワイトアンドブラック29cm

NIKE AIR FORCE 1 LOW ’07 LV8 WORLD CHAMP WHITE AND BLACK

エアフォース Nike エアフォース1

NIKE ナイキ

人気のホワイト、ブラック、中敷きパープル、中敷きNikeロゴがマーブルになってます。

(同一商品、他出品者も参考に願います。)

未使用品〜※自宅内試し履き程度、撮影の為に紐調節のみです。購入時から細かな傷など有りますが新品未使用品の許容範囲内かと思われます。自宅コレクション整理の為、出品しました。

※完全完璧や神経質な方はご遠慮願います。

限定モデルですので他の出品者も稀少品かと思われます。

箱、タグ付き(購入後外しましたがタグは写真通り残ってます。)、シュー紐アクセ金具デュブレ付きです。

発送時、本箱との二重箱にて発送致します。

※すり替え防止の為、返品は致しかねます。

※値下げ、言い値コメントはご了承願います。

何卒ご了承の程よろしくお願いします。

エアフォース1 の29センチをお探しの方は、

この春、春休み、GWに向けてご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

