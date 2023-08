春先取りの No splyキャンバスアート フォトフレーム

※ビームス購入のものではありません

サイズ75センチ✖︎75センチ

中々売っていないものかと思います。

壁にかけてもいいし、そのまま床に置いて飾ってもいいと思います。

NEWYORKニューヨークギャラリー

NO SPLY(ノースプライ)はオーストラリア出身のグラフィックデザインとイラストレーションを手がける。ストリートカルチャーをピックアップし、発信するオンラインメディア HYPEBEAST にも取り上げられる注目のアーティスト。世界的にストリートファッションの影響力が増している現代においても、重要な情報とアイテムの発信地は限定的であり、NO SPLYが活動の拠点としているオーストラリアはストリートカルチャーの主要なシーンから残念ながら外れている。そのことから、”過度な転売を受けずに”重要なアイテムを手に入れることは極めて困難。アーティストネームのNO SPLYは"供給されない=入手困難"という意味があり、そのような手に入れ難いものを自身の手で描き掲げることでストリートシーンへの敬意を表し、シーンに関わることができる喜びが込められている。

※神経質な方はご遠慮下さい、お値下げ予定はありませんのでご理解お願い致します。

商品の情報 ブランド ビームスジャパン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

