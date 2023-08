ご覧いただきありがとうございます☆

入学式、卒園式、お受験、七五三、クリスマス パーティー、お年賀 等にいかがでしょうか。

●ジャケット(ジェイプレス)…紺色、120㎝、ウール100%

●パンツ(ジェイプレス)…紺色、120㎝、ウール100%

●シャツ(ジェイプレス)…ボタンダウン、水色、120㎝、綿100%

●チェックパンツ(コムサイズム)…ブラウン、120㎝

●ツイードベスト(日本製)…ヘンリーボーン、ブラウン系、120㎝、ウール シルク混、ニットのように柔らかです

●蝶ネクタイ(おまけ)…使用する前日までネクタイが決まらず夫のネクタイをリメイクしました。と言っても、手縫いに後ろはゴム。間に合わせでつくったので、適当です(^^;

お気に入りは1枚目の画像の組み合わせでした。オールブラックのコンバースのハイカットとのコーデがとても良かったです♪

合わせ方でいろいろ楽しめます。

1~2回使用の美品をお譲りいただき、うちでは、入学式と写真撮影の2回短時間の使用です。

紺色パンツは使用しませんでした。

スーツはクリーニングに出し、その他はホームクリーニングです。

保管中のシワはご了承ください。

一緒に着用しました、コンバースの黒ハイカット20㎝も出品しています。

よろしければご覧下さい(^^)

コメントいただければ、おまとめ割引できます。

商品の情報 商品のサイズ 120cm ブランド ジェイプレス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます☆ジェイ・プレス /オンワード樫山 COMME CA ISM のセットです。入学式、卒園式、お受験、七五三、クリスマス パーティー、お年賀 等にいかがでしょうか。●ジャケット(ジェイプレス)…紺色、120㎝、ウール100%●パンツ(ジェイプレス)…紺色、120㎝、ウール100%●シャツ(ジェイプレス)…ボタンダウン、水色、120㎝、綿100%●チェックパンツ(コムサイズム)…ブラウン、120㎝●ツイードベスト(日本製)…ヘンリーボーン、ブラウン系、120㎝、ウール シルク混、ニットのように柔らかです●蝶ネクタイ(おまけ)…使用する前日までネクタイが決まらず夫のネクタイをリメイクしました。と言っても、手縫いに後ろはゴム。間に合わせでつくったので、適当です(^^;お気に入りは1枚目の画像の組み合わせでした。オールブラックのコンバースのハイカットとのコーデがとても良かったです♪合わせ方でいろいろ楽しめます。1~2回使用の美品をお譲りいただき、うちでは、入学式と写真撮影の2回短時間の使用です。紺色パンツは使用しませんでした。スーツはクリーニングに出し、その他はホームクリーニングです。保管中のシワはご了承ください。一緒に着用しました、コンバースの黒ハイカット20㎝も出品しています。よろしければご覧下さい(^^)コメントいただければ、おまとめ割引できます。

