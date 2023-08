★baybeeデニムサロペット(ピンク)、

自身で公式サイトより購入し2回ほど着用。

取り外し可能な付属のリボンは未使用です。

すごく細見えのワンピースで

お色味も形もとても気に入っているの

ですが、自転車での移動が多く

なかなか着用の機会がないため

出品する事に致しました。

着用の都度、おしゃれ着洗いモード(単品洗い)

でホームクリーニングしておりますが

色欠けや色ムラはもともとの

ヴィンテージ仕様です。

比較的美品かとは思いますが

中古品ですので、細かな事が気にならない方に☆

併せて畳ジワご了承下さいm(_ _)m

↓以下、公式サイトよりお借りしました。

【商品説明】

とことん女性らしく綺麗に見える

シルエットを追求したワンピース。

ボディーコンシャスなシルエットも

オリジナル生地とフロントボタンで

大人カジュアルに!

ミリタリー感が出過ぎず女性らしく着れる

カーキはBayBeeオリジナルカラーです!

ボディの生地は大戦時のフィールドパンツを

イメージし作った生地を使用。

緯糸にはジンバブエコットンを

使用し高密度に織り上げてます。

硫化染をする事で時間とともに

エイジングを楽しめます。

ウォッシングによって醸し出される

ポケットのフチや角の

色欠け具合もこなれ感が出て◎

ポケットのステッチには遊び心をプラス。

バックスタイルも綺麗なVカットにし

取り外し可能なリボンデザインに。

リボンは日本古来の伝統技術で作られる

和紙が使われた生地を使用してます。

春夏は薄手のインナーにサンダル、

秋冬にはリブニットにショートブーツなど

合わせる事で1着で色んな着回しを

楽しんで頂けます。

【素材】

コットン 100%

リボン コットン 50%

和紙 50%

【サイズ】

肩幅:約37㎝

バスト(脇下採寸):約43.5㎝

ウエスト:約36.5㎝~最大約41㎝(後ろゴム仕様→写真参照)

ヒップ(ポケット下部採寸):約46.5㎝

総丈:約123.5㎝

【商品に関する注意事項】

※色の出方、風合い等が若干異なる場合がございます。

※小さな色むら等は風合いになりますので不良品ではございません。

#baybee

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★baybeeデニムサロペット(ピンク)、Tシャツ2点セット、GUニットベストとおまとめ★2wayミリタリードレス定価26400円自身で公式サイトより購入し2回ほど着用。取り外し可能な付属のリボンは未使用です。すごく細見えのワンピースでお色味も形もとても気に入っているのですが、自転車での移動が多くなかなか着用の機会がないため出品する事に致しました。着用の都度、おしゃれ着洗いモード(単品洗い)でホームクリーニングしておりますが色欠けや色ムラはもともとのヴィンテージ仕様です。比較的美品かとは思いますが中古品ですので、細かな事が気にならない方に☆併せて畳ジワご了承下さいm(_ _)m↓以下、公式サイトよりお借りしました。【商品説明】とことん女性らしく綺麗に見えるシルエットを追求したワンピース。ボディーコンシャスなシルエットもオリジナル生地とフロントボタンで大人カジュアルに!ミリタリー感が出過ぎず女性らしく着れるカーキはBayBeeオリジナルカラーです!ボディの生地は大戦時のフィールドパンツをイメージし作った生地を使用。緯糸にはジンバブエコットンを使用し高密度に織り上げてます。硫化染をする事で時間とともにエイジングを楽しめます。ウォッシングによって醸し出されるポケットのフチや角の色欠け具合もこなれ感が出て◎ポケットのステッチには遊び心をプラス。バックスタイルも綺麗なVカットにし取り外し可能なリボンデザインに。リボンは日本古来の伝統技術で作られる和紙が使われた生地を使用してます。春夏は薄手のインナーにサンダル、秋冬にはリブニットにショートブーツなど合わせる事で1着で色んな着回しを楽しんで頂けます。【素材】コットン 100%リボン コットン 50% 和紙 50%【サイズ】肩幅:約37㎝バスト(脇下採寸):約43.5㎝ウエスト:約36.5㎝~最大約41㎝(後ろゴム仕様→写真参照)ヒップ(ポケット下部採寸):約46.5㎝総丈:約123.5㎝【商品に関する注意事項】※色の出方、風合い等が若干異なる場合がございます。※小さな色むら等は風合いになりますので不良品ではございません。#baybee#ベイビー

