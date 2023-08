ご覧いただきましてありがとうございます^ ^

✽ 2023SS

【THE NORTH FACE / ザ ノースフェイス】

Compact Anorak コンパクトアノラック

新品未使用品

✽ 品番

NP22333

✽ 色

ブラック

✽ サイズ

M

着丈 69cm

身幅 59cm

肩幅 50cm

袖丈 63cm

✽ 素材

ナイロン 100%

୨୧┈┈アイテム説明 ┈┈୨୧

新品タグ付き♡ザノースフェイス コンパクトアノラックM ✽ black

外出先での悪天候に対応できる撥水加工を施した、アノラックタイプのウインドブレイカー。生地はコットンライクでナチュラルな風合いながら防風性も併せ持ち、急な冷え込みが予想される旅先でも活躍します。首部分のジッパーは着脱のしやすさを重視してやや長め。フロントには収納に便利な大容量のカンガルーポケットとジッパーポケットが付いています。中間着と合わせやすい、ややゆとりを持った仕上がり。静電気の発生を抑える静電ケアシステムを採用しています。コンパクトに収納、携行できるスタッフサック付き。

【THE NORTH FACE / ザ ノースフェイス】

1968年に米国のカリフォルニア州バークレーにて創業した「THE NORTH FACE」。スリーピングバッグやシェラ・パーカなど、数々の名品を世に送り出してきました。日本でも抜群の知名度を誇る、トータルアウトドアブランドです。

カラー···ブラック

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アーバンリサーチドアーズ 商品の状態 新品、未使用

