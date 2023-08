sefrのデニムパンツになります!

実物の写真は5.6.7枚目になります。

サイズ表記

29

定価

29800円

採寸

ウエスト 79cm

股上 32.5cm

股下 80cm

腿幅 27.5cm

裾幅 19cm

素材

コットン 100%

質問等ございましたらお気軽にコメントにてお伝えください!

sefr

hope

SCHNAYDERMAN’S

08sircus

youmustcreate

our legacy

acne studios

eytys

namacheko

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アワーレガシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

