ご覧頂きありがとうございます(^^)

☆LEO☆さん専用MAVRIK MAX LITE 3W レディース



その他のメンズクラブも出品しております。

下記↓をクリックしてお探し下さい♪

#CHIKAmensgolf

商品について

こちらのセットは男性の方向けのセットです!

大人気のテーラーメイドシリーズです!

★クラブグリップは清掃と除菌作業をしてます★

★メーカー: テーラーメイド

★アイアン: coin rac

★番手:ドライバー、UT、3、4、5、6、7、8、9I、PW、パター、計7本

★硬さ:S

★グリップ: ラバーグリップ

★性別/利き腕:男性/右利き

※通常使用に伴う小さな傷や汚れ等はございますが

全体的に綺麗な商品です♪

一点物になりますので早い者勝ちでお願い致します(^^)

発送について

商品に適した梱包でお届け致します。

※神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入(または入札)または購入後のご質問はご遠慮願います。

必ず購入前に付属品の有無等を確認した上でのご購入を(双方トラブル防止の観点から)宜しくお願い致します。

※すり替え等防止の為、返品交換はお断りさせて頂きます。

写真追加等、不明点あれば気軽に問い合わせ下さい♪

#テーラーメイド

#TaylorMade

#メンズゴルフクラブ

#ゴルフ初心者

#メンズアイアン

【検索ワード↓】

軽量

ポケットキャビティ

優しい

カーボンシャフト

フレックス

ダンロップ

ゼクシオ

レディース

ヤマハ

オノフ

ピン

PING

グローレ

SIM

本間ゴルフ

Callaway

キャロウェイ

ブリヂストン

ブリジストン

タイトリスト

ミズノ

商品の情報 ブランド テーラーメイド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

