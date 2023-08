ドレストリップとマジカルデザインの

コラボのハイネック百式ジャージです

出回っている数は少なく希少です

サイズ表記は3でメンズのLの人でぴったりぐらいです

ロゴはマジカルデザインのみ

なのでかなり希少です。

柄・デザイン...無地

フード...フードなし

季節感...春, 秋

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

