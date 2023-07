■アイテム

コムデギャルソン ガール ハンドバッグ

LEATHER JEWELS レザージュエルズ

希少 old coach コーチ ハンドバッグ ブラック レザー

クリスタルレプティルズライン

マイケルコース ミニ ショルダーバッグ

JRA認定 カリビアンシャーク ハンドバッグ

新品同様 レア品 オールドコーチ ハンドバッグ レッド 赤 OLD COACH

黒 ブラック 日本製 鑑定済み 正規品

WAKO ハンドバッグ シボレザー ブラック フォーマル 銀座和光



フェラガモ ハンドバッグ 箱、袋付き

本革 天然革 JRAタグ チャーム有り 希少 レア ボックス

LACOSTE 2WAY ショルダーバッグ ハンドバッグ タグ付き 未使用

フラップ フォーマル アニマル エキゾチック 高級品

美品 FURLA フルラ ハンドバッグ 本革 カーフレザー 大容量



【良品】イアクッチ IACUCCI ショルダーバッグ ハンドバッグ 黒 2way

■モデル/シリアル番号

コーチ COACH ハンドバッグ 保存袋つき



ANNA SUI ミッフィーチャーム付き カービング調型押し レザーハンドバッグ

■サイズ

最終お値下げ niels peeraer ニールスペラール レザーリボンバッグ

タテ 15cm

COACH コーチバッグ トループ トート ウーブン レア

ヨコ 33cm

マスト ドゥ カルティエ Must de Cartier

マチ 6cm×2

アタオ ハンドバッグ バッグ かばん 手提げ ロック付 レザー レッド系

ハンドル高さ 9.5cm(立ち上がり)

55B59|グッチ ショルダーバッグ ブラック GGキャンバス

重さ 約590g

ルイヴィトンアルマBB ネオアルマBB



GUCCI(グッチ) ハンドバッグ チルドレンズ GGキャンバス AO606

平置き実寸。

ボッテガヴェネタ アルコ スモール

着画はお断りいたします。

本革 ハンドバック/綺麗な赤のバッグです☆



最終値下げ MM6 small japanese hand bag ブルー

■付属品

セリーヌ CELINE ラゲージ

保存袋

LOUIS VUITTON ポパンクール トートバッグ モノグラム

カード類

100%本物!Chloe正規店購入品 マーシー

チャーム

CHANEL ボストンバッグ マトラッセ ビコローレ



ks様専用出品 LOUIS VUITTON ボンヌフGM_エピ/レザー/WHT

■仕様

グッチ バンブー ハンドバッグ 大幅値下げ

本体開閉: フラップ×マグネット

NY04 エルメス 極美品 フールトゥPM ミニトートバッグ タグ有り

外ポケット: ファスナー×1

Valentinoロックスタッズ スパイク ラムスキンミディアム バッグ

内ポケット: ファスナー×1 、オープン×2

【未使用】Paul Smith 2way バッグ 508



ルイヴィトンマルリーバンドリエール

■状態

リアルクロコダイル 2WAYハンドバッグ

未使用保管となります。目立った汚れやダメージはなく、これから末永くご愛用いただけるお品物です。

POLENE ポレーヌ NUMBER NINE チョーク



valentino ROSSA バレンチノ ロッサ ハンドバッグ オーストリッチ

未使用ですが自宅保管のため完璧をお求めの神経質な方はご遠慮ください。

ルイヴィトンエピジャスミンハンドバッグ



コーチのビジネスにも使えると思うバックです

※状態説明は出品者による主観のため画像にてご確認およびご判断をお願いします。

COACH両サイド花柄、フロントは、デニム風で便利な2WAYタイプボストン

※画像に写っている商品以外の小物類はディスプレイ用のため付属しません。付属品がある場合は別途記載しています。

値下げ☆レアもの☆ジルサンダー♡バッグ



GUCCI グッチ インターロッキング GG スタッズ レザーハンドバッグ

■カラー

希少■BVLGARI■レア■ブルガリ ケース 本革 箱 製品カード付 ホワイト

ブラック

イビザ★★クロコワニ★新品★チャーム猿



美品 トフアンドロードストーン ショルダーバッグ

■素材

希少✨ヴィヴィアンウエストウッドハンドバッグ アーガイル柄 タッセル オレンジ

鮫革 カリブシャーク

ルイヴィトン ヴェルニ ベッドフォード パピヨン ショルダーハンドバッグ



美品 ヴィヴィアンタム VIVIENNE TAM ボストンバッグ ドラゴン

■配送

未使用✨レザージュエルズ カリビアンシャークスキン ハンドバッグ JRA認定 黒

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

NKNIT handbag パープル

アパレル類につきまして、なるべくコンパクトに梱包するため折りジワがつくことがありますのでご了承ください。

【極美品】フェンディ ピーカブー セレリア ショルダー ハンドバッグ 1345



ルイヴィトン ヴェルニ リードPM ハンドバッグ モノグラム

■購入元

ANNA SUI★ファー付きカゴバッグ

大手ブランドリユース店

Yumiさん専用 ショルダーバッグ シテMM

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

アンテプリマ レア

質屋・古物市場・ストア商品

coachコーチ ハンドバッグ 美品



ルイビイトン

✨フォロー割を実施しています❗️✨

LOEWE ロエベ AMAZONA アマソナ バッグ size28

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

【希少】パナマ手提げ夏用バック



濱野 ハンドバッグ

IOM06400-K211

商品の情報 ブランド レザージュエルズ 商品の状態 新品、未使用

■アイテムLEATHER JEWELS レザージュエルズ クリスタルレプティルズライン JRA認定 カリビアンシャーク ハンドバッグ 黒 ブラック 日本製 鑑定済み 正規品本革 天然革 JRAタグ チャーム有り 希少 レア ボックスフラップ フォーマル アニマル エキゾチック 高級品■モデル/シリアル番号■サイズタテ 15cmヨコ 33cmマチ 6cm×2ハンドル高さ 9.5cm(立ち上がり)重さ 約590g平置き実寸。着画はお断りいたします。■付属品保存袋カード類チャーム■仕様本体開閉: フラップ×マグネット外ポケット: ファスナー×1内ポケット: ファスナー×1 、オープン×2■状態未使用保管となります。目立った汚れやダメージはなく、これから末永くご愛用いただけるお品物です。未使用ですが自宅保管のため完璧をお求めの神経質な方はご遠慮ください。※状態説明は出品者による主観のため画像にてご確認およびご判断をお願いします。※画像に写っている商品以外の小物類はディスプレイ用のため付属しません。付属品がある場合は別途記載しています。■カラーブラック■素材鮫革 カリブシャーク■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。アパレル類につきまして、なるべくコンパクトに梱包するため折りジワがつくことがありますのでご了承ください。■購入元大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品✨フォロー割を実施しています❗️✨ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。IOM06400-K211

商品の情報 ブランド レザージュエルズ 商品の状態 新品、未使用

PELLICO パイソン ヘビ柄 バッグ 2wayLOUIS VUITTON モノグラム モノグラム アルマ ハンドバッグルイヴィトン LOUIS VUITTON バック モノグラム ティボリ gmSOW&SEW ハンドバッグ未使用に近い✨ セリーヌ ハンドバッグ ミニボストン デカトリオンフ シボ革良品★トッズ★キューブ D-Cube★ハンドショルダーバッグ★黒★ゴールド金具シャネル CHANEL キャビアスキン2WAYハンド ヴィンテージ ショルダーD964-20美品 コーチ クロコ型押レザー2wayショルダーハンドバッグ期間限定お値下げ‼️エルメス【美品】セリーヌ ハンドバッグ マカダム柄 PVC レザー