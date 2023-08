★ご覧頂き誠に有難う御座います。

卓上パチンコ CRフィーバーレディー・ガガ

★本商品のお値段は【引き取り価格】となります。

(引き取り場所は福岡県北九州市内となります。)

★配送希望の場合は別途送料がかかります。

(プロフィール欄に送料を記載しております。)

★購入前に『郵便番号』をお知らせ下さい。送料を含めた専用ページを作成させて頂きます。

【サミー★『初代』北斗の拳(ユリアパネル)】のパチスロ実機となります。

★ご自宅のコンセント【100V】でそのまま遊べます。

★コインで遊戯されたい方は購入前にお申し出下さい。

※コイン不要機を取外してコインを500枚お付けします。(同価格です。)

【セット内容】

・スロット台本体

・コイン不要機(取付済)

・ドアキー

・設定キー

・無段階ボリューム

・簡易取扱説明書

【おすすめオプション】

・北斗バトルシミュレーター(4,970円)

・北斗データカウンター(3,970円)

★★★必読です!!★★★

★こちらの商品はパチンコ店・スロット店で使用されていた中古機となります。

★簡易的な清掃、メンテナンスはしておりますが、経年劣化による汚れ、傷、メッキ剥げ、焦げがあることがございますので、神経質な方や極上の美品をお求めの方の希望には添えないかと思います。

★商品発送時の送り状に、ご連絡先(電話番号)を記載しなければいけない為、購入後メッセージにてご連絡先(電話番号)をお知らせ下さい。

★商品発送完了次第、追跡可能なお問合せ番号をご連絡させて頂きます。

★お値引き交渉は致しかねますので、ご了承下さいませ。

#パチスロ

#パチスロ実機

#スロット

#スロット実機

#家スロ

#家庭用スロット

#コイン不要機

#北斗の拳(ユリアパネル)

#北斗の拳

#初代

#サミー

#Sammy

#4号機

#爆裂AT機

#万枚

#希少

#レア

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

