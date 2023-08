新作モデル ARTISTS VARIOUS / 廃盤　未開封 紅桜/IO LIVERALLY 邦楽

発売延期のまま未だに発売されない超激レアCDです

CDまとめ売り 146枚

この先でる予定もありません

d35. CRUISE TICKET 浦島坂田船 クルチケ クルーズチケット



ドラマティカ ACT2 CD 未開封

数曲は配信されましたが、アルバム自体が世に出回ってる量も少ないためYOUTUBEでも、ほとんど聞けません。

莫文蔚 Karen Mok カレン・モク Candy kiss



リトグリ CD DVD アルバム 24枚セット サイン入りあり

KIX ENTERTAINMENTから発売予定だったコンピレーションアルバムになりますがアーティストの不祥事により、現在世に出回ることがありません。

【稀少】MAD MOISELL デモテープ【T字路s】



Snow Labo 専用

超名曲TOKYO SAVANNA収録

巫啓賢 〜但願〜 カセットテープ



星野源 CDセット

収録曲

HITOMIN 「Bad Bitch」CD 500枚限定廃盤品

1. NEW ARRIVAL / SUIKEN, DELI, LUNA, ”E”qual & ZEUS [Prod. dj honda / Bass. 武史]

King & Prince Lovin' you/踊るように人生を。初回限定盤A

2. 普通じゃねんだ / 般若 & 十影 [Prod. タイプライター]

忍者 DO OUR BEST

3. My way / YZERR, ZEUS, RAW-T & Jinmenusagi [Prod. JASHWON from BCDMG]

King & Prince Lovin' you/踊るように人生を。 初回A

4. Dreamin' / 紅桜 & Al [Prod. DJ WATARAI]

TWO of US Debut Album サンプラー

5. No To God / PIT-GOb [prod. JASHWON from BCDMG]

希少‼️角松敏生アルバム「SEA IS A LADY シーイズアレディ」スコア

6. I.D.C / MUNEHIRO & SMITH-CN [Prod. タイプライター]

『Mr.ChildrenシングルCD』ほか【❣️未開封9枚✨まとめ売り♡43枚】

7. 事実は小説よりB也 / 雷(RINO LATINA II, YOU THE ROCK★, TwiGy, G.K.MARYAN, GAMA) [Prod. DJ YAS]

YOASOBI CD 完全生産限定版 まとめ売り ガンプラ付き FC限定盤

8. TOKYO SAVANNA / 雷(RINO LATINA II, GAMA, G.K.MARYAN, YOU THE ROCK★) [Prod. DJ YAS / Scratched by DJ PATRICK]

SnowMan SnowLabo.S2 3形態セット

9. Parties not the same / DEN, G-MAN & MAD LION [Prod. mykgrv]

初心LOVE(うぶらぶ)

10. hangover / ラッパ我リヤ [Prod. DJ MISTA SHAR]

SOUL’d OUT「Decade」(完全生産限定盤) 送料無料

11. JOY & PAIN / 紅桜, IO & Zeebra [Prod. dj honda]

SixTONES 1ST 音色盤・原石盤

12. After All / Tina & UZI [Prod. DJ WATARAI]

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

発売延期のまま未だに発売されない超激レアCDですこの先でる予定もありません数曲は配信されましたが、アルバム自体が世に出回ってる量も少ないためYOUTUBEでも、ほとんど聞けません。KIX ENTERTAINMENTから発売予定だったコンピレーションアルバムになりますがアーティストの不祥事により、現在世に出回ることがありません。超名曲TOKYO SAVANNA収録収録曲1. NEW ARRIVAL / SUIKEN, DELI, LUNA, ”E”qual & ZEUS [Prod. dj honda / Bass. 武史]2. 普通じゃねんだ / 般若 & 十影 [Prod. タイプライター]3. My way / YZERR, ZEUS, RAW-T & Jinmenusagi [Prod. JASHWON from BCDMG]4. Dreamin' / 紅桜 & Al [Prod. DJ WATARAI]5. No To God / PIT-GOb [prod. JASHWON from BCDMG]6. I.D.C / MUNEHIRO & SMITH-CN [Prod. タイプライター]7. 事実は小説よりB也 / 雷(RINO LATINA II, YOU THE ROCK★, TwiGy, G.K.MARYAN, GAMA) [Prod. DJ YAS]8. TOKYO SAVANNA / 雷(RINO LATINA II, GAMA, G.K.MARYAN, YOU THE ROCK★) [Prod. DJ YAS / Scratched by DJ PATRICK]9. Parties not the same / DEN, G-MAN & MAD LION [Prod. mykgrv]10. hangover / ラッパ我リヤ [Prod. DJ MISTA SHAR]11. JOY & PAIN / 紅桜, IO & Zeebra [Prod. dj honda]12. After All / Tina & UZI [Prod. DJ WATARAI]

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

DOLL$BOXXなにわ男子 CD、Blu-rayまとめ売り