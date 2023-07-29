新作モデル ARTISTS VARIOUS / 廃盤　未開封 紅桜/IO LIVERALLY 邦楽

発売延期のまま未だに発売されない超激レアCDです
CDまとめ売り 146枚
この先でる予定もありません
d35. CRUISE TICKET 浦島坂田船 クルチケ クルーズチケット
ドラマティカ ACT2 CD 未開封
数曲は配信されましたが、アルバム自体が世に出回ってる量も少ないためYOUTUBEでも、ほとんど聞けません。
莫文蔚 Karen Mok カレン・モク Candy kiss
リトグリ CD DVD アルバム 24枚セット サイン入りあり
KIX ENTERTAINMENTから発売予定だったコンピレーションアルバムになりますがアーティストの不祥事により、現在世に出回ることがありません。
【稀少】MAD MOISELL デモテープ【T字路s】
Snow Labo 専用
超名曲TOKYO SAVANNA収録
巫啓賢 〜但願〜 カセットテープ
星野源 CDセット
収録曲
HITOMIN 「Bad Bitch」CD 500枚限定廃盤品
1. NEW ARRIVAL / SUIKEN, DELI, LUNA, ”E”qual & ZEUS [Prod. dj honda / Bass. 武史]
King & Prince Lovin' you/踊るように人生を。初回限定盤A
2. 普通じゃねんだ / 般若 & 十影 [Prod. タイプライター]
忍者 DO OUR BEST
3. My way / YZERR, ZEUS, RAW-T & Jinmenusagi [Prod. JASHWON from BCDMG]
King & Prince Lovin' you/踊るように人生を。 初回A
4. Dreamin' / 紅桜 & Al [Prod. DJ WATARAI]
TWO of US Debut Album サンプラー
5. No To God / PIT-GOb [prod. JASHWON from BCDMG]
希少‼️角松敏生アルバム「SEA IS A LADY シーイズアレディ」スコア
6. I.D.C / MUNEHIRO & SMITH-CN [Prod. タイプライター]
『Mr.ChildrenシングルCD』ほか【❣️未開封9枚✨まとめ売り♡43枚】
7. 事実は小説よりB也 / 雷（RINO LATINA II, YOU THE ROCK★, TwiGy, G.K.MARYAN, GAMA） [Prod. DJ YAS]
YOASOBI CD 完全生産限定版 まとめ売り ガンプラ付き FC限定盤
8. TOKYO SAVANNA / 雷（RINO LATINA II, GAMA, G.K.MARYAN, YOU THE ROCK★） [Prod. DJ YAS / Scratched by DJ PATRICK]
SnowMan SnowLabo.S2 3形態セット
9. Parties not the same / DEN, G-MAN & MAD LION [Prod. mykgrv]
初心LOVE(うぶらぶ)
10. hangover / ラッパ我リヤ [Prod. DJ MISTA SHAR]
SOUL’d OUT「Decade」(完全生産限定盤) 送料無料
11. JOY & PAIN / 紅桜, IO & Zeebra [Prod. dj honda]
SixTONES 1ST 音色盤・原石盤
12. After All / Tina & UZI [Prod. DJ WATARAI]
DOLL$BOXX
なにわ男子 CD、Blu-rayまとめ売り
発売延期のまま未だに発売されない超激レアCDですこの先でる予定もありません数曲は配信されましたが、アルバム自体が世に出回ってる量も少ないためYOUTUBEでも、ほとんど聞けません。KIX ENTERTAINMENTから発売予定だったコンピレーションアルバムになりますがアーティストの不祥事により、現在世に出回ることがありません。超名曲TOKYO SAVANNA収録収録曲1. NEW ARRIVAL / SUIKEN, DELI, LUNA, ”E”qual & ZEUS [Prod. dj honda / Bass. 武史]2. 普通じゃねんだ / 般若 & 十影 [Prod. タイプライター]3. My way / YZERR, ZEUS, RAW-T & Jinmenusagi [Prod. JASHWON from BCDMG]4. Dreamin' / 紅桜 & Al [Prod. DJ WATARAI]5. No To God / PIT-GOb [prod. JASHWON from BCDMG]6. I.D.C / MUNEHIRO & SMITH-CN [Prod. タイプライター]7. 事実は小説よりB也 / 雷（RINO LATINA II, YOU THE ROCK★, TwiGy, G.K.MARYAN, GAMA） [Prod. DJ YAS]8. TOKYO SAVANNA / 雷（RINO LATINA II, GAMA, G.K.MARYAN, YOU THE ROCK★） [Prod. DJ YAS / Scratched by DJ PATRICK]9. Parties not the same / DEN, G-MAN & MAD LION [Prod. mykgrv]10. hangover / ラッパ我リヤ [Prod. DJ MISTA SHAR]11. JOY & PAIN / 紅桜, IO & Zeebra [Prod. dj honda]12. After All / Tina & UZI [Prod. DJ WATARAI]