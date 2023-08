2022セール 極美品✨高級 オースチンリード ロングワンピース チェック リボン 黒 38 ロングワンピース

この度はこちらのお品物を

ご覧いただきありがとうございます♪

❀同時購入・リピーター様には特別にお値引きいたします。ぜひご相談ください♪

*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*

✿定価:約70,000円

AUSTIN REEDのチェックワンピースです♡

綺麗なAラインとパフスリーブで上品さのあるお品です✨

ブラックとホワイトの大人なお色味です、

大きめチェック柄も甘くなりすぎず清楚に決まります♡

ウエストの大きめリボンでスタイルアップも叶います✨

普段使いからちょっとしたお呼ばれまで、

幅広いシーンで活躍するワンピースです◎

ぜひこの機会にいかがでしょうか?

✿AUSTIN REED

✿サイズ(cm)

38 Mサイズ相当

肩幅: 36

身幅: 44

袖丈: 35

着丈: 95

✿カラー : 黒 ブラック 白 ホワイト

✿素材: ウール レーヨン キュプラ

✿状態:

2,3回の着用のみで目立った傷や汚れはなく、とても綺麗な状態です。まだまだ末長くご着用いただけます♪

早い物勝ち、即購入可なのでお早めのご購入をお勧めします♪

*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*

⚠素人の自宅保管、素人検品ですので見落としがある可能性も含めたお値段です。ご了承ください。

⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付属しません。

✿発送はコンパクトに梱包し、最安値の方法でお送りします。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

他にもレディースアパレル商品を

多数出品しております♡°˖

下記ハッシュタグより覗いてみてください( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎

#pamushop

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オースチンリード 商品の状態 未使用に近い

